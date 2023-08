Mit der teilweisen Rückkehr ins Büro ist Zoom in guter Gesellschaft. Auch Apple, Amazon, Google, Meta und viele mehr holten ihre Belegschaft bereits zuvor vermehrt ins Büro zurück, während sie gleichzeitig Zehntausende Stellen strichen. Entschieden gegen Homeoffice hat sich schon früher Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk ausgesprochen. Wer nicht mindestens 40 Stunden pro Woche ins Büro komme, könne auch gleich kündigen, gab Musk vor einem Jahr den Tarif durch .

Yuan sagte jüngst, dass der Aufbau von KI-Fähigkeiten für Zoom Priorität habe. Es ist denkbar, dass der Fokus auf Künstliche Intelligenz mit ein Grund ist, warum der Firmenchef seine Angestellten wieder mehr im Büro haben will. Bekanntlich integrieren Microsoft und Google KI-Anwendungen mit Hochdruck in ihre Videokonferenz-Produkte; Zoom steht unter Druck, um nicht abgehängt zu werden.

Die Zurück-ins-Büro-Order kam laut NYT naturgemäss nicht bei allen Angestellten gut an. Das Pendeln sei Zeitverschwendung, meinten einige frustrierte Mitarbeiter, die sich während einer Firmensitzung direkt bei Zoom-Chef Eric Yuan beschwert hätten.

Von einem Anbieter von Videokonferenz-Software würde man als Letztes erwarten, dass er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück im Büro sehen will. Aber Zoom hat tatsächlich angekündigt, dass jeder Angestellte, der im Umkreis von 50 Meilen (ca. 80 Kilometer) eines Zoom-Standorts wohnt, wieder mindestens zwei Tage pro Woche im Büro arbeiten muss. Das dürfte die überwiegende Mehrheit der 7400 Menschen betreffen, die bei Zoom auf der Gehaltsliste stehen.

Es klingt wie ein schlechter Scherz, ist aber die nüchterne Realität: Spätestens ab September sollen die allermeisten Zoom-Angestellten wieder ins Büro kommen. Dies berichtete die «New York Times» (Paywall) am Montag.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Fukushima-Kühlwasser wird zurück ins Meer geleitet – was das bedeutet

US-Geiseln im Iran: So «sabotierten» die Republikaner Jimmy Carters Wiederwahl

Auch Iniesta in die Wüste, aber nicht zu den Saudis +++ Zesiger-Konkurrent zu Tottenham

Es geschah am Morgen danach

Was Velofahren ohne Helm in der Stadt über dich aussagt

Ein Sonnenschirm für die Erde: Kann so die Klimaerwärmung gestoppt werden?

Die Krim-Brücken im Visier der Ukraine – das Wichtigste dazu in 4 Punkten

Cloud mit Hintertür – was wir aus dem Super-GAU bei Microsoft lernen

Autofahrer verletzt Velofahrer in Zürich: «Er fuhr Vollgas und absichtlich in ihn hinein»

Musk muss blinkendes X von Dach entfernen

Kurz nach der Umbenennung der Onlineplattform Twitter in «X» und der Installation des neuen Logos auf dem Dach der Firmenzentrale in San Francisco, muss dieses wieder entfernt werden. Nach einer Klage der Stadt wurde das riesige «X» aus Metall am Montag abgebaut.