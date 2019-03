Wegen VAR-Penalty: Neymar beleidigt Schiedsrichter – und das Netz verspottet Neymar

Was für ein Drama in der Champions League! Paris Saint-Germain scheidet zum dritten Mal nacheinander in den Achtelfinals aus. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit.

In der 94. Minute wehrte PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe einen Schuss mit der Hand ab. Der Schiedsrichter machte Gebrauch vom «Video Assistant Referee» – und gab den Penalty. Marcus Rashford verwandelte eiskalt zum 1:3. Somit war der 0:2-Vorteil der Franzosen vom Hinspiel weg. Manchester United erreicht die nächste Runde.