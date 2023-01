Wie uns Apple den Datenschutz schmackhaft macht – und sich selber rechtfertigen muss

Das sagt der Facebook-Schreck

Die 2018 von der Europäische Union (EU) in Kraft gesetzte Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, soll allen Menschen in Europa Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten zurückgeben. In der Praxis werden die User allerdings primär mit Web-Bannern und Pop-Ups belästigt, die ihnen keine Wahl lassen, ausser «ja» zu sagen. Das stört den vom österreichischen Juristenmitgegründete Verein, der unermüdlich gegen Datenschutzverletzungen und insbesondere auch den Facebook-Konzern Meta vorgeht.Schrems zeigt sich ernüchtert über die Wirkung der verschärften Datenschutz-Bestimmungen. Seine Zwischenbilanz zur DSGVO: «Bisher mogeln sich viele Unternehmen erfolgreich durch, da es nur eine homöopathische Durchsetzung gibt. Die europäischen Versprechen der DSGVO, Datenschutz effektiv und einfach zu machen, scheitern an den nationalen Behörden in den Mitgliedsstaaten, die bisher keine effektive Durchsetzung zustande bringen.»