Livestream der Google Keynote: Google enthüllt Android 12



bild: Jon Prosser

Google enthüllt heute Android 12 – und das mysteriöse neue Betriebssystem Fuchsia?

Am Dienstag startet Googles Entwicklerkonferenz I/O 2021, der wichtigste Google-Event des Jahres. Für die breite Masse am spannendsten ist zweifellos die einleitende Keynote, die am Dienstagabend um 19 Uhr (MESZ) beginnt. Während der vermutlich knapp zweistündigen Show wird Google seine neusten Produkte und Dienste vorstellen, allen voran Android 12 und vielleicht auch neue Hardware: Möglich wären Kopfhörer, eine Smartwatch oder gar die nächste Generation der Pixel-Phones.



Im Zentrum steht aber Software: Google Maps, der zu Coronazeiten wichtiger gewordene Videokonferenz-Dienst Google Meet sowie allgemein künstliche Intelligenz werden Themen sein. Maschinelles Lernen (Sprach-, Text- und Bilderkennung) ist etwa für den Google Assistant, Google Translate oder automatisch generierte Live-Untertitel in Videos unabdingbar. Laut Gerüchteküche soll es zudem einen Neustart von Wear OS für Smartwatches geben und vielleicht werden sogar ein paar Worte über das neue Betriebssystem Fuchsia verloren.

Grundsätzlich richtet sich Googles Entwicklerkonferenz, der Name sagt es bereits, an Software-Entwickler und Technik-Interessierte.

Den Livestream kannst du hier schauen.

Android 12 im neuen Look

Offiziell ist das Programm der Google-Keynote natürlich geheim, aber im Vorfeld sind bereits einige Infos durchgesickert. Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit zeigt Google das überarbeitete Design von Android 12.

Der für seine Leaks bekannte YouTuber Jon Prosser ist wenige Tage vor der Keynote an ein Promovideo für Android 12 gelangt. Google hat demnach die Benutzeroberfläche optisch stark aufgefrischt. Benachrichtigungen, Buttons, Slider und Widgets kommen in einem neuen Look daher, der wohl noch viel zu reden geben wird.

bild: jon prosser

Einschränkend ist zu sagen, dass es sich beim Video von Prosser um Bild- und Videomaterial einer Beta-Version handelt und die finale Version von Android 12 an einigen Stellen optisch abweichen kann.



Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro

Nicht nur Android, auch die neuen Google-Phones kommen dieses Jahr in einem völlig neuen Design daher – und das dürfte noch weit mehr polarisieren.



Die folgenden Bilder wurden ebenfalls von Smartphone-Leaker Jon Prosser veröffentlicht, der zuletzt auch immer wieder neue Apple-Produkte vorab enthüllt hatte.

bild: jon prosser

Das wortwörtlich hervorstechende Merkmal der neuen Google-Smartphones ist offenbar die Kamera, die sich über die gesamte Breite der Rückseite erstreckt. Laut Gerüchteküche soll das Pixel 6 Pro eine Hauptkamera, eine Ultraweitwinkel-Kamera sowie einen Periskop-Zoom haben. Das normale Pixel 6 habe nur zwei Kamera-Linsen.



Glaubt man den Bildern, dürfte sich der Fingerabdrucksensor in beiden Pixel 6-Modellen unter dem Display verbergen.

Schon länger bekannt ist, dass Google an eigenen Prozessoren – unter anderem für die Pixel-Reihe – arbeitet. Pixel 6 und Pixel 6 Pro könnten die ersten Geräte mit Googles eigenem Prozessor werden.



Weitere technische Details zu Pixel 6 und 6 Pro sind bislang nicht bekannt. Die geleakten Bilder lassen aber erahnen, dass Google nebst den neuen Smartphones auch eine Pixel Watch bringen wird.



(oli)

