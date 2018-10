Otto hat gerade das OnePlus 6T geleakt – und zwar von A bis Z

Digital

Otto hat das OnePlus 6T geleakt – und zwar von A bis Z



screenshot: watson

Die Show ist von langer Hand geplant. Die Einladungen an die Medien sind längst verschickt. Am 29. Oktober wollten die aufstrebenden Chinesen von OnePlus ihr neues Top-Smartphone in New York offiziell präsentieren. Auf den Überraschungseffekt können sie dabei nicht mehr zählen, da das OnePlus 6T bereits jetzt in all seiner Pracht beim deutschen Händler Otto auf der Webseite aufgetaucht ist – inklusive aller Spezifikationen (am Ende des Artikels zu finden).

Laut Otto hat das neue OnePlus-Gerät einen Fingerabdrucksensor. Auf den Werbebildern ist aber weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite ein Fingerabdruck-Scanner zu sehen. Dies lässt darauf schliessen, dass OnePlus den Scanner direkt ins Display integriert hat.

Otto verkauft das 6T mit einem 6,4 Zoll grossen AMOLED-Display, 128 GB Speicher und 8 GB RAM für 579 Euro. Dafür bekommt man den aktuell schnellsten Prozessor (Qualcomm Snapdragon 845) und eine voraussichtlich sehr gute Dual-Kamera mit 20 bzw. 16 Megapixeln. Dies, zumal bereits die Kamera im Vorgänger-Modell überzeugte. Der interne Speicher ist laut Produktbeschreibung mittels microSD-Karte erweiterbar.

Weiter sind Dual-SIM, Bluetooth 5.0 und NFC (zum Beispiel für kontaktloses Zahlen) an Bord. Allerdings hat OnePlus offenbar den Kopfhöreranschluss gestrichen.

Der Akku ist mit 3700 mAh ziemlich gross und kann per USB-C schnell geladen werden. Entgegen der Produktbeschreibung dürfte das neue OnePlus 6T nicht mit Android 8.1, sondern mit der neusten Version 9.0 ausgeliefert werden.



OnePlus ist Teil des chinesischen BBK-Electronics-Konzerns, der mit den Marken Vivo, Oppo und OnePlus zu den fünf grössten Smartphone-Herstellern der Welt gehört. OnePlus ist erst fünf Jahre alt und inzwischen laut Eigenaussage im Premium-Smartphone-Markt in Westeuropa auf dem vierten Platz – offenbar hinter Apple, Samsung und Huawei. In Indien sei man die meistverkaufte Premium-Smartphone-Marke mit einem geschätzten Marktanteil von 40 Prozent.

Update: Otto hat den Fehler inzwischen bemerkt und das Smartphone von der Webseite entfernt.

screenshot: watson

