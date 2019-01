In jeder Android-Version verbirgt sich eine kleine Überraschung – so findest du sie alle

Digital

In jeder Android-Version ab Android 2.3 haben die Entwickler ein Easter Egg versteckt, also eine kleine Überraschung. So kannst du es aktivieren.

Nicht nur die SBB-App hat ein geniales Easter Egg in Form eines Mini-Games. Auch Android-Smartphones bieten den Nutzern versteckte Spielereien. Die reichen von einfachen Animationen bis hin zu Minispielen. Auch im neuen Android 9 (Pie), das derzeit auf vielen Smartphones landet, ist ein neues Easter Egg versteckt.

Gehe in die «Einstellungen». Scrolle nach unten bis das Menü «Telefoninfo» bzw. «Über das Telefon» oder Softwareinformationen bzw. «Geräteinformationen» erscheint. Tippe mehrmals hintereinander auf das Menü «Android-Version». Falls du «Android-Version» nicht siehst, befindet sich das Easter Egg eventuell hinter dem Menü «Softwareinfo».

Jetzt erscheint das jeweilige Easter Egg für dein System. Je nach Android-Version musst du anders vorgehen, um das darin versteckte Mini-Spiel zu aktivieren. Manche Grafiken reagieren auf Ziehen oder Wischen, bei anderen muss man lange auf den Bildschirm drücken.

App liefert alle Easter Eggs

Wer alle Easter Eggs selbst ausprobieren möchte, kann die App «Android Easter Egg Collection» installieren. Dort finden sich Easter Eggs aller Android-Versionen. Ausprobieren sollte man auf jeden Fall das Easter Egg in Android 5 und 6.

Diese Easter Eggs erwarten Android-Nutzer in den verschiedenen Versionen

Android 9.0 Pie

In Android «Pie» finden Nutzer ein P, das einen mit seinen wechselnden Farben geradezu hypnotisiert. Wer möchte, kann es auch vergrössern und verkleinern.

Android 8.0 Oreo

Besitzer von Oreo sehen zuerst entweder einen weissen Kreis oder einen Oreo-Keks. Nach längerem Drücken erscheint ein schwarzer Krake, der sich durch das Wasser ziehen lässt.

Android 7.0 Nougat

Beim Easter Egg von Nougat müssen Nutzer erst das «N»-Symbol lange drücken. Dann erscheint ein Kätzchen, das man in die Schnelleinstellungen hinzufügen kann. Öffnet man jetzt die Schnelleinstellungen, erscheinen Leckereien, mit denen sich die Katze anlocken lässt.

Android 5.0 Lollipop und Android 6.0 Marshmallow

gif: watson

2014 eroberte ein simples Spiel die Smartphone-Welt: «Flappy Bird». Nutzer lotsten einen Pixel-Vogel durch einen Parcour grüner Röhren. Das Spiel war so erfolgreich, dass der Entwickler durch In-App-Werbung bis zu 50'000 Dollar am Tag verdiente. Gleichzeitig klagten viele Nutzer über das Suchtpotential des Games. Letztendlich nahm der Entwickler «Flappy Bird» aus den App-Stores.

Besitzer von Android-Handys mit den Betriebssystemen «Lollipop» oder «Marshmallow» finden eine Kopie des Smartphone-Games als Easter Egg in ihren Systemen versteckt. In den Versionen steuern Nutzer das Android-Maskottchen durch einen Parcour aus Lutschern oder Marshmallows. Die Version für Android 6.0 hat sogar einen Mehrspieler-Modus. Wer das Spiel ausprobieren möchte, findet es in der Gratis-App «Android Easter Egg Collection».

Android 4.4 KitKat

Bei KitKat erscheint erst ein graues K, nach einem längeren Klick wird es zum KitKat-Logo. Im finalen Bildschirm zeigt der Bildschirm bunte Kacheln mit Symbolen bisheriger Android-Versionen, die ständig ihre Position wechseln.

Android 4.1 bis 4.3 Jelly Bean

In Android Jelly Bean dürfen Nutzer Bohnen wegschnippen. Das Easter Egg zeigt erst eine grosse Jelly Bean – eine Süssigkeit in Bohnenform aus den USA. Nach längerem Drücken platzt die Bohne in hunderte kleinere Ableger, die sich mit dem Finger bewegen lässt.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich»

Im Easter Egg von Ice Cream Sandwich fliegen Bugdroids (das Android-Maskottchen) mit Eis-Sandwich-Körper über den Bildschirm. Dazu müssen Nutzer lange auf den Bugdroid im Startbildschirm klicken. Das Easter Egg beruht auf den Nyan-Cat-Meme. Darin fliegt eine Katze mit Pop-Tart-Körper und Regenbogenschweif durch den Weltraum.

Android 3.0 Honeycomb

Bei Honeycomb erscheint eine Bugdroid-Biene in Neonblau und Schwarz. Mit einem Klick drauf erscheint eine Sprechlase mit «REZZZZZZZZ». Eine Anspielung auf den Film Tron. «Rez» bedeutet, dass ein Objekt im Tron-Universum erschaffen wird.

Android 2.3 Gingerbread

Das erste Easter Egg erschien in Android 2.3 Gingerbread. Es zeigt Bugdroid (das Android-Maskottchen) und ein Lebkuchenmännchen umgeben von Zombies. Ein langer Klick auf das Bild zeigt Titel und Namen des Künstlers: Zombie art by Jack Larson.

Verwendete Quellen:

Eigene Recherche

(Dieser Text ist zuerst auf t-online.de erschienen)

