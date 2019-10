Digital

Apple

So viel Akku spart der Dunkelmodus beim iPhone, aber ...



Ein aktuelles YouTube-Video zu iOS 13 zeigt Erstaunliches ...

Mit iOS 13 hat Apple im September einen Dunkelmodus («Dark Mode») für iPhone und iPad eingeführt. Nun zeigt der YouTuber PhoneBuff in einem neuen Video, wie sich die Anzeige-Funktion auf die Akkulaufzeit auswirkt. Und zwar bei zwei iPhone-11-Pro-Modellen.

Der Test ist auch für Android-User interessant, denn auch Smartphones von Herstellern wie Samsung und Huawei sind mit OLED-Displays bestückt. Bei Apple sind es die drei neusten iPhone-Generationen (ab iPhone X, 2017). Hingegen besitzt das iPhone 11 ein LCD-Display, hier ist die dank Dunkelmodus gewonnene Akkulaufzeit deutlich geringer.

Bevor wir zum Praxis-Test kommen, nimmt uns wunder, wie du die Energieersparnis einschätzt:

Umfrage Wie viel länger hält ein iPhone-Akku dank Dunkelmodus? 1 bis 9 Prozent länger

10 bis 19 Prozent

20 bis 29 Prozent

30 Prozent oder mehr

Keine Ahnung 😏

Abstimmen 2 1 bis 9 Prozent länger 0%

10 bis 19 Prozent 0%

20 bis 29 Prozent 0%

30 Prozent oder mehr 0%

Keine Ahnung 😏 0%

Fazit

Der Dunkelmodus verlängert die Akkulaufzeit um 30 Prozent gemäss dem Test unter Laborbedingungen, bei dem ein Roboterfinger die iPhones automatisch bediente.

Der Stromverbrauch kann nicht nur durch das Anzeigen von schwarzen Bildschirminhalten gesenkt werden. Auch andere Farben wie Rot und Grün benötigen weniger Strom als weisse Pixel, wie eine 2018 durchgeführte Untersuchung zeigte. Laut derstandard.at sank der Stromverbrauch bei Android-Geräten mit Dark-Themes um über 60 Prozent. Wirklich grosse Einsparungen gebe es aber nur bei voller Display-Helligkeit.

Wie geht das?

Bei OLED-Displays wird im Gegensatz zu LCD-Displays jeder Pixel einzeln beleuchtet: Darum verbrauchen die schwarzen Bildpunkte beim Anzeigen keinen Strom.

Bei klassischen LCDs ist das anders: Hier verbraucht die Hintergrundbeleuchtung den grössten Teil des Stroms. Das heisst, das vor allem die gewählte Helligkeit einen Einfluss auf die Akkulaufzeit hat und nicht der dargestellte Inhalt.

screenshot: watson

Der Dunkelmodus von iOS 13 lässt sich in den Systemeinstellungen aktivieren oder übers Kontrollzentrum. Daraufhin werden grosse Teile der Benutzeroberfläche in Schwarz angezeigt (nicht so der Home-Screen). In manchen Apps von Drittanbietern lässt sich der Modus auch bereits aktivieren.

Android-User können schon länger «Dark Themes» installieren. Erst mit Android 10 lanciert Google aber einen systemweiten Dunkelmodus, auch als Nachtmodus bezeichnet. Bei Android 9 (Pie) gibt es lediglich ein dunkles Design, das nur die Elemente der Benachrichtigungsleiste umfasst.

(dsc)

