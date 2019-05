Digital

Kleiner Tourismus-Verein hat Ärger mit Apple – wegen Veloweg-Logo



bild: watson/apple

Apple stürzt sich auf kleinen deutschen Tourismus-Verein – wegen dieses Logos 🤔

Der mächtige US-Konzern droht einem kleinen deutschen Tourismus-Verein: Der Streit dreht sich um das Logo für einen Veloweg.

«Es ist unglaublich, dass sich ein so grosser Konzern auf uns stürzt.» quelle: wdr.de

Mittlerweile sollte sich eigentlich herumgesprochen haben, dass Apple keinen Spass versteht, wenn es um das eigene Logo geht. Unerbittlich geht der US-Konzern gegen alles vor, was dem angebissenen Apfel auch nur im entferntesten ähnlich sieht ...

Damit zum neusten Logo-Kampf, den der iPhone-Hersteller gegen einen deutschen Tourismus-Verein austrägt.

Das ist der, äh, Apfel des Anstosses ...

Es handelt sich um das Logo der Rheinischen Apfelroute – ein Radweg, der am 19. Mai eröffnet werden soll.

«Radeln Sie ... immer dem Apfel nach» Die rheinische Apfelroute führt über 120 Kilometer durch die grösste Obst- und Gemüseanbauregion des westdeutschen Bundeslandes Nordrhein Westfalen (NRW). Die Tourismus-Website lockt Velofahrer mit dem Versprechen: «Von der Obstblüte im Frühjahr über die Spargel- und Erdbeerernte im Sommer bis zur Apfelernte im Herbst können Sie auf der rheinischen Apfelroute die Bedeutung der Landwirtschaft für die Region und die Landschaft spüren.»



Der Haken: Im Februar haben Anwälte des US-Konzerns den Tourismus-Verein per Brief aufgefordert, das Logo zu ändern. Denn das sehe dem eigenen Markenlogo zu ähnlich.

Was den Apple-Anwälten angeblich nicht passt:

Die Öffnung des Apfelrouten-Logos nach rechts,

das abstrahierte grüne Blatt,

das Wortelement «APFELROUTE»,

sowie «ein hohes Mass an klanglicher und schriftbildlicher Ähnlichkeit».

Wie gehts weiter?

Das Problem aus deutscher Sicht: Der Tourismus-Verein hat das Logo bereits auf Dienstkleidung, Veloständer, Karten und Banner auftragen lassen. Zudem seien rund 900 Wegweiser-Plaketten auf der Route aufgestellt worden. Ein Austausch des Logos wäre laut den Verantwortlichen teuer.

Die Marke und das Logo habe der Verein 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen lassen, berichtet WDR online und zitiert die Geschäftsführerin: «Mit der Apfelroute haben wir ein komplett anderes Produkt. Es ist unglaublich, dass sich ein so grosser Konzern auf uns stürzt.»

Nach Rücksprache mit einem Markenrechtsanwalt seien Apples Gründe für den Widerspruch nicht haltbar. Aber:

«Ein Rechtsstreit wäre sowohl aus finanzieller Sicht als auch aus personeller Sicht durch den Tourismusverein nicht zu stemmen.» quelle: facebook/RheinVoreifelTouristik

Der Verein mit derzeit vier Mitarbeitern (!) hoffe, dass sich der Rechtsstreit aussergerichtlich kläre. Man versuche, dem US-Konzern entgegenzukommen, indem man verspreche, das Logo nur für die Veloweg-Werbung zu nutzen.

Bleibt anzumerken: So gut wie unbezahlbar ist die mit dem Rechtsstreit verbundene Aufmerksamkeit. Oder wie ein Kommentator bei Facebook schreibt: «Werbekampagne vs. Anwaltskosten... ? Alles richtig gemacht! Eine billigere Werbung in allen Zeitungen bekommt ihr nie wieder! 👍👍👍»

