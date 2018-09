Digital

Apple

Das sind die neuen iPhones – und so viel kosten sie



Bild: AP

Mehr Akku, mehr Display – und viel teurer: Das iPhone XS ist da!

Apple hat gleich drei neue Spitzen-Smartphones und eine neue Apple Watch, die EKGs beherrscht, präsentiert. Hier erfährst du alles Wichtige.

Die Smartphone-Welt hat eine neue Königin mit einem, ähm, ungewöhnlichen Namen: das iPhone XS Max.

Bild: AP

Apples bislang schnellstes und grösstes Smartphone (6,5 Zoll, OLED) hat den schnellsten Prozessor an Bord, stösst allerdings auch preislich in unheimliche Sphären vor. Wer eines der Topmodelle will, muss viel mehr als 1000 Franken hinblättern.

Da dürften einige zum «günstigeren» iPhone XR greifen, das allerdings erst Ende Oktober in die Schweiz kommen soll.

Die Neuen im Apple-Video Video: YouTube/Apple

Immerhin wurden auch die Preise für bisherige Modelle gesenkt, so dass es gute iPhones um die 500 Franken gibt.

Was sehr vielversprechend klang an der Keynote, und sehr viele User direkt betrifft, sind die verbesserten Kamera-Funktionen der neuen iPhones. Hier darf man auf knallharte Duelle mit der starken Konkurrenz aus dem Android-Lager gespannt sein.

Und auch zur Akkulaufzeit gibt es gute Nachrichten: das iPhone XS soll 30 Minuten länger durchhalten als das iPhone X, das XS Max sogar bis zu 1,5 Stunden länger. Und das iPhone XR halte 1,5 Stunden länger durch als das iPhone 8.

Ob sich diese Versprechen der Apple-Manager bewahrheiten, werden unabhängige Tests zeigen.

Ticker: 12. September 2018: Apple-Keynote zu neuen iPhones etc.

Die Keynote in gut 100 Sekunden (in Apples Promo-Video Video: YouTube/Apple

Die Apple-Keynote wurde ab 19 Uhr auf dieser Website als Live-Stream übertragen. Und erstmals gabs die rund zweistündige Produkte-Show auch via Twitter zu sehen.

Was wir wissen

Es gibt drei neue iPhone-Modelle.

1. iPhone XS Max

Das grösste neue Modell heisst iPhone XS Max.

es hat ein OLED-Display mit einem Durchmesser von 6,5 Zoll.

ist in drei Speicherplatz-Varianten erhältlich: 64 Gigabyte (GB), 256 GB, und 512 GB.

Gehäusefarbe: Gold, Silber oder Schwarz.

2. iPhone XS

Der iPhone-X-Nachfolger heisst iPhone XS.

es hat ein OLED-Display mit einem Durchmesser von 5.8 Zoll.

ist in drei Speicherplatz-Varianten erhältlich: 64 Gigabyte (GB), 256 GB, und 512 GB.

Gehäusefarbe: Gold, Silber oder Schwarz

3. iPhone XR

Das günstigste neue Modell heisst iPhone XR («Xr»).

Es hat ein LCD-Display mit einem Durchmesser von 6,1 Zoll.

ist in zwei Speicherplatz-Varianten erhältlich: 64 GB und 256 GB.

Farben: Schwarz, Weiss, Rot, Gelb, Blau, Orange («Coral»).

Apple Watch «Series 4»

Apple bringt die vierte Generation seiner Computeruhr an den Start.

Es gibt zwei Display-Grössen: 40 Millimeter und 44 Millimeter. Damit ist die Bildschirm-Diagonale 2 Millimeter grösser als bei den bisherigen Apple-Watch-Modellen, bei vermutlich gleich bleibenden Abmessungen des Gehäuses.

Es gibt WLAN- und LTE-Mobilfunk-Varianten.

Gehäuse: Aluminium. Zu einem Keramik-Modell sind noch keine bestätigten Informationen vorhanden.

Farben: Gold, Grau oder Silber.

Preis: ab 449 Franken.

iOS 12 kommt

Die neue iPhone- und iPad-Software iOS 12 wird ab dem 17. September (Montag) für den Download freigeben.

Was iOS 12 bietet

Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare