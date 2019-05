Digital

Apple

billd: apple

Mache Dinge sterben nie. So auch Apples Musikplayer, der iPod touch. Am Dienstag stellte Apple die neueste Version in drei Varianten vor. Sie hat nur einen Haken.

Apple hat heute den neuen iPod touch 2019 vorgestellt. Der mobile Player ähnelt einem iPhone ohne Fingerabdruckscanner.

Apple gibt an, die Leistung des Prozessors verbessert zu haben, was Augmented Reality ebenso ermöglicht wie Facetime-Gruppenanrufe. Nur Mobilfunk hat der iPod immer noch nicht, man ist also auf WLAN angewiesen.



Seine Bilderkennung ermöglicht es dem iPod touch, virtuelle 3D-Objekte wie Spielzeug und Figuren zum Leben zu erwecken. Mit Apple Music können Abonnenten auf einen Katalog mit über 50 Millionen Songs, Tausenden von Playlists, Beats 1 Radio und täglichen redaktionellen Empfehlungen von Musikexperten zugreifen.



In diesem Herbst startet zudem «Apple Arcade», ein Abo-Service mit über 100 neuen Spielen.



Und der Preis? 250 bis 490 Franken

Der iPod touch besitzt wahlweise einen Speicher von 32, 128 und 256 GB an. Dementsprechend sind die Preise gestaffelt: von 249, 369 bis 489 Franken. Damit ist der iPod touch das günstigste iOS-Gerät und auch eines der ältesten. Der iPod touch ist in sechs Farben verfügbar: Space Grau, Weiss, Gold, Blau, Pink und als «(PRODUCT)Red».

