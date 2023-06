Hier erfährst du alles Wichtige zum heutigen Apple-Event, der Geschichte schreiben soll

Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman wird es möglich sein, die Reality Pro direkt auf der WWDC auszuprobieren. Apple werde das Headset nicht hinter Glas verstecken, wie es einst beim allerersten iPhone der Fall war. Stattdessen hätten die Kalifornier eine «neue grosse Struktur im Apple Park» aufgebaut, die speziell für das «Hands-on», also das Ausprobieren des Geräts, vorgesehen sei.Dieser Hands-on-Bereich befinde sich auf einem Basketballplatz in der Nähe des Fitnesszentrums im Apple Park. Medienvertretern und «einigen Entwicklern» werde aber auch im Steve-Jobs-Theater eine Demovorführung geboten. Der spezielle Hands-on-Bereich bleibe den ganzen kommenden Sommer geöffnet, schreibt Gurman – auf Einladungsbasis.Die Keynote finde am selben Ort wie letztes Jahr statt, aber es gebe eine Beschattung, um Sonnenbrände zu vermeiden.Apple erwägt laut einem früheren Gurman-Tweet, interessierte Personen mit gewissen Erkrankungen darüber zu informieren, dass sie das Gerät wegen der möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) nicht kaufen oder verwenden sollten. Dazu gehörten Menschen mit Morbus Menière, früheren traumatischen Hirnverletzungen, Postkommotionellem Syndrom , Migräne und Schwindel.