Apples iCloud-Aktivierungssperre macht iPhones unbrauchbar



bild: shutterstock

Zehntausende funktionsfähige iPhones werden verschrottet – wegen dieser Funktion

Die Aktivierungssperre, ein Diebstahlschutz, verhindert zuverlässig, dass gebrauchte Apple-Smartphones wiederverwendet werden können.

Viele Menschen spenden ihre alten iPhones mit dem Hintergedanken, dass die Geräte wiederverwendet werden können. Die für gewöhnlich teuren Smartphones finden als Gebrauchtware vor allem Abnehmer bei Nutzern, die weniger Geld ausgeben wollen.

Doch eine Sicherheitsfunktion von Apple hat verhindert, dass zehntausende solcher Geräte wiederverwendet werden können. Das berichtet das US-Magazin «Forbes» und beruft sich dabei auf einen Bericht der «Colorado Public Interest Research Group» (CoPIRG).

So musste laut dem Bericht ein Wertstoffhof für Elektronikgeräte im US-Bundesstaat Colorado seit 2015 mehr als 66'000 iPhones verschrotten. Die Smartphones konnten nicht weitergenutzt werden, da sie durch die «Aktivierungssperre» des iPhones unbrauchbar geworden waren.

Funktion soll Nutzer schützen

Nutzer schalten die Aktivierungssperre ein, wenn sie die «Mein iPhone suchen»-Funktion auf ihrem Gerät aktivieren. Die ermöglicht, dass User ihre Geräte bei Verlust orten können. Um auf das iPhone zugreifen zu können, muss ein Nutzer dabei das Kennwort für die jeweilige Apple-ID eingeben. Auf diese Weise will Apple verhindern, dass Unbekannte das iPhone verwenden können.

Laut dem Bericht aus Colorado seien 2018 eines von vier gespendeten iPhones dabei auf diese Weise gesperrt gewesen. Da die Recycling-Organisationen keine Möglichkeit haben, die Geräte auf Werkeinstellungen zu setzen, müssen sie sie in ihre Einzelteile zerlegen.

Was iPhone-User wissen müssen

Wer sein iPhone spenden will, sollte die «Mein iPhone suchen»-Funktion vorher deaktivieren. Am besten löscht man alle Daten und setzt das Gerät auf die Werkeinstellungen zurück, ehe man es weitergibt. Die Option dafür findet man in den Einstellungen (> Allgemein >).

Verwendete Quellen:

(avr/t-online.de)

