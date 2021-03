Digital

Face ID: Seltener iOS-Bug ermöglicht, iPhone mit Maske zu entsperren.



watson findet mysteriösen iPhone-Bug, von dem alle User in der Corona-Krise träumen

Millionen iPhone-User verfluchen in Pandemie-Zeiten die Gesichtserkennung und möchten ihr Gerät trotz Maske bequem entsperren. Markus Fischer von watson konnte das plötzlich – ohne Tricksereien.

Vorbemerkung: Das ist kein verfrühter Aprilscherz!

Was ist passiert?

watson ist auf einen neuartigen iPhone-Bug gestossen, der es ermöglicht, die automatische Gesichtserkennung Face ID zu verwenden und dabei eine Maske zu tragen.

Die gute Nachricht: Es handelt sich nicht um eine Schwachstelle, bzw. brandgefährliche Sicherheitslücke. Face ID funktioniert wie zu erwarten, das heisst, nur der registrierte User kann den Bildschirm durch nach oben Wischen entsperren. Und es sind auch keine Tricksereien erforderlich, wie man sie zu Beginn der Corona-Pandemie kannte (etwa durch Konfigurieren eines «Alternativen Erscheinungsbilds»).

Die schlechte Nachricht: Die wenigsten iPhone-User kommen in den Genuss des Face-ID-Fehlers. Oder ist es vielleicht gar kein Bug, sondern ein geheimes Feature?

Darauf deutet nach ersten watson-Recherchen nichts hin. Bei Apple gibt es dafür jedenfalls keine Bestätigung.

Was wir sicher wissen: Es betrifft ein iPhone 12 Pro, das mit der neusten System-Software (iOS 14.4.2) läuft.

Update 6 Uhr: Inzwischen mehren sich bei Twitter die Meldungen von Usern, bei denen es ebenfalls klappt.

Das «Beweis-Video»: Dieser iPhone-Bug ist genial praktisch Video: watson

Den «Bug» zufällig entdeckt hat Markus Fischer vom Sales-Team. Er machte am Vorabend das Update und am Dienstag stellte er überrascht fest, dass sich sein iPhone plötzlich auch mit Hygienemaske per Face ID entsperren liess.

Jetzt traue ich mich fast nicht einen Reboot durchzuführen. Es ist gerade herrlich ;-)

Die aus Markus' Sicht erfreuliche Feststellung: Der Bug ist auch nach einem Neustart vorhanden und er kann sein iPhone problemlos mit Maske entsperren.

Bei seinem Arbeitskollegen, der das gleiche iPhone-Modell nutzt, ist der Bug (leider) nicht vorhanden. Und diesem Kollegen gelingt es auch nicht, Markus' Gerät zu entsperren. «Die Gesichtserkennung ist also nicht total im Eimer.»

Wie ist das möglich?

Das wissen wir nicht.

Fakt ist: Apple hat letzten Freitag (26. März 2021) ein Notfall-Update für iPhones veröffentlicht – und im Anschluss an die Aktualisierung trat der Face-ID-Bug auf.

Mit iOS 14.4.2 schliesst Apple gefährliche Schwachstellen, die offenbar schon aktiv ausgenutzt wurden. Es handelt sich aber um ein reines Service-Update. Gemäss dem offiziellen «Beipackzettel» sind keine neuen Features enthalten.

Wie speziell ist das?

Dieser iPhone-Bug ist eine kleine Sensation, zweifellos. Man stelle sich nur vor, er wäre reproduzierbar. Das würde Millionen von Usern den Corona-Alltag erleichtern.

Und dieser legendäre Informatiker-Spruch passt perfekt:

«It’s Not a Bug, It’s a Feature» quelle: wired.com

100 Prozent exklusiv ist die Entdeckung, die watson am Dienstag gemacht hat, allerdings nicht. 😌

Die Twitter-Recherche zeigt, dass es mehrere weitere iPhone-User auf der Welt gibt, die seit Kurzem ebenfalls von dem mysteriösen iPhone-Bug profitieren.

Nr. 1: Ein Arzt in Neu Delhi screenshot: twitter

Nr. 2: Ein Texaner aus Houston Screenshot: Twitter

Und es dürften noch einige mehr sein ...

Gibts das bald für alle?

Danach sieht es – zumindest vorläufig – nicht aus. Aber wer weiss, vielleicht ist die Funktion ja in Vorbereitung und wurde bei ein paar wenigen iPhones frühzeitig aktiviert...

Leider ist watson bislang nicht hinter das Geheimnis gekommen, warum dies bei Markus' iPhone der Fall war. Wir können an dieser Stelle nur seine Face-ID-Einstellungen verraten, und da gibt es eigentlich nichts Aussergewöhnliches:

Es ist kein «Alternatives Erscheinungsbild» konfiguriert.

Der Code zum Entsperren wird «sofort» angefordert.

Die «Aufmerksamkeitsprüfung für Face ID» ist aktiviert, wie auch die Option «Aufmerksamkeitssensible Funktionen».

Apple hat bislang nicht reagiert. Und es liegen auch keine Berichte von Tech-Journalisten oder Bloggern vor.

Kaum ein Trost: Ab dem nächsten grossen Update können viel mehr Maskenträger ihr iPhone bequem mittels Face ID entsperren, sofern sie eine Apple Watch tragen. iOS 14.5, das derzeit als Beta-Version getestet wird, bringt das automatische Entsperren in Kombination mit der Watch.

Alle andern können nur auf solche Bugs hoffen ...

Und jetzt du!

Hast du schon probiert, ob sich dein iPhone nach dem neusten Update mit Schutzmaske an entsperren lässt? Schreib uns deine Erfahrungen mit Face ID in Corona-Zeiten und allfällige Tipps und Tricks via Kommentarfunktion.

