Es sind turbulente, ja schwierige Zeiten für Apple. Der erfolgsverwöhnte US-Konzern sieht sich zunehmend mit Negativmeldungen zur neusten iPhone-Generation konfrontiert. Und nun kommt auch noch heftige Kritik aus einer unerwarteten Ecke, vom legendären Rockmusiker Brian May.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Instagram-Post lässt der Brite seinem Ärger über Apple freien Lauf. Auslöser war offenbar ein defektes USB-C-Ladekabel.

Sein Instagram-Post löste grosses Echo aus, innert zwei Stunden kamen über 40'000 Likes und Hunderte von mehrheitlich zustimmenden Kommentaren zusammen.

Der frühere magnetische Macbook-Sicherheitsstecker verhinderte das versehentliche Herunterreissen des Geräts. Und bei Mays Apple-Notebook knickte offenbar ein USB-C-Ladekabel (siehe Screenshot).

Für die jüngere Generation: May ist ein heute 71-jähriger Gitarrist, Komponist, Sänger, Astrophysiker, Sachbuchautor und Tierschützer, der 1970 die Rockband Queen mitgründete. Deren legendärer Leadsänger Freddie Mercury starb 1991 an den Folgen einer Aids-Erkrankung.

Brian Mays Kritik im Original-Wortlaut

«This is one of the reasons my love for Apple is turning to hatred. Now we’re forced into using these damn USB-C connectors for everything. It means we have to carry around a bagful of pesky adaptors, we have to throw away ALL our old charging leads, and spend tons of money on new ones, and if something tugs in the wire it does NOT harmlessly fall out like the Mag-Safe plugs we all got so used to (genius). And if one of these things is plugged into the left hand side and we roll the computer to the left to insert in into the right hand side – THIS happens. A bent USB-C connector which is instantly useless. So we spend more and more money replacing the horrible things. I recently also found out how little Apple Help cares if you run into problems – all they want to do is sell you more stuff. All in all - Apple has become an an entirely selfish monster. But they have us enslaved. It’s hard to find a way out. Anybody out there have the same feeling ?»

quelle: instagram