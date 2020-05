Digital

Tesla Model XL – so könnte ein Minivan des Elektropioniers aussehen



Wartet die Welt auf einen Tesla-Minivan? Wer weiss. Trotzdem hat sich ein kreativer Kopf überlegt, wie ein solcher Tesla aussehen könnte. Präsentiert hat der 14-jährige Joshua T. seine Ergebnisse auf seiner eigenen Website.

Das Design ist eine Abwandlung des existierenden Model X: Bild: Tesla Inc.

Eigentlich habe er sich nur überlegt, wie ein Tesla X aussehen würde, wenn das Heck mehr Platz böte. Die naheliegende Idee: das Dach höher machen. Dies würde den Passagieren in der dritten Sitzreihe wesentlich mehr Platz bieten.

Das Ergebnis sah dann so aus: Bild: Drivable Designs

Ebenfalls hat er die Flügeltüren «entfernt» und die hinteren Türgriffe neu platziert. Passend dazu gibt es einen Dachträger.

Bild: Drivable Designs

Als Anlehnung an das Model X bekam das Konzeptauto den Namen Tesla XL. Die Idee kam bei den Tesla-Fans so gut an, dass schnell ein richtiger Minivan mit Schiebetür gefordert wurde.

Der junge Designer kam dem Wunsch nach und lieferte dieses Konzeptbild ab: Bild: Drivable Design

Als Bonus packte er gleich noch eine zweite Farbvariante dazu: Bild: Drivable Design

Mit seinen Entwürfen wird der 14-Jährige in der Tesla-Community aktuell ordentlich gefeiert. Einzig Elon Musk scheint noch nichts davon mitbekommen zu haben – zumindest hat er sich bisher nicht dazu geäussert. (pls)

