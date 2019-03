Digital

Tesla Model 3 für 35'000 kommt – Verkäufe nur noch online



Bild: EPA/EPA

Elon Musk hält Wort: Teslas Model 3 für 35'000 Dollar ist da

Tesla will seine Elektroautos künftig nur noch über das Internet verkaufen. Der Schritt solle helfen, die Preise zu senken. Tesla-Chef Elon Musk löst aber auch ein altes Versprechen ein.

Viele der Tesla-Läden sollen schliessen, die verbliebenen als Ausstellungsräume und Informationszentren genutzt werden. Damit werde auch Stellenabbau verbunden sein. Es gebe keinen anderen Weg für Tesla, finanziell nachhaltig zu wirtschaften, sagte Musk. In den USA könne man einen Tesla binnen einer Minute auf dem Smartphone kaufen, weltweit solle das bald auch so werden.

Gleichzeitig kündigte Musk an, dass Teslas Hoffnungsträger Model 3 nun schliesslich auch zum ursprünglich in Aussicht gestellten Preis von 35'000 Dollar vor Steuern und Elektroauto-Vergünstigungen verkauft werde. Dies allerdings vorerst nur in den USA. Die günstigere Version hat unter anderem eine kleinere Batterie (maximale Reichweite von 350 Kilometern) und eine abgespeckte Innenausstattung. Das Basismodell erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h und bekommt nur manuell verstellbare Stoffsitze. Das sei der niedrigste Preis, zu dem Tesla ein Model 3 verkaufen könne, sagte Musk. Europreise wurden bisher noch nicht genannt.

bild: tesla

Tesla hatte die Auslieferungen des Model 3 im Jahr 2017 zunächst mit hochgerüsteten teureren Version gestartet, deren Preis rund 70'000 Dollar erreichen konnte. Zuletzt war eine Version für etwas über 40'000 Dollar auf dem Markt. In Europa sind weiterhin nur die beiden teureren Versionen verfügbar.

Musk warnte zudem, dass Tesla im ersten Quartal 2019 wahrscheinlich einen Verlust einfahren werde.

Tesla Model 3: Elektro-Spass oder überteuertes E-Auto?

Wie löscht man Feuer bei Batterie-Problemen? Video: srf

(oli/sda)

