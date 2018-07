Digital

WhyNoHTTPS.com: Google zeigt, welche Websites unverschlüsselt sind



Diese Website stellt unsichere Webseiten an den Pranger – das sind die bekanntesten Sünder

Google Chrome stellt Webseiten, die deine Daten unverschlüsselt im Netz übertragen, ab sofort an den Pranger. Davon sind auch viele bekannte Schweizer Webseiten betroffen, wie WhyNoHTTPS.com enthüllt.

Seit Dienstagabend verteilt Google die neue Version 68 seines Chrome-Browsers. Die wichtigste Neuerung: Chrome warnt dich jetzt direkt in der Adresszeile mit dem Hinweis «Nicht sicher» vor Webseiten, die deine Daten unverschlüsselt im Netz übertragen. Gemeint sind Webseiten, die statt des sicheren HTTPS-Protokolls noch immer unsichere HTTP-Verbindungen nutzen.

Googles Aktion scheint also eine ziemlich vernünftige Sache zu sein, zumal die Webseitenbetreiber mehrere Jahre Zeit hatten, auf eine sichere Verbindung zu wechseln. Google hat bereits 2014 gewarnt, dass man unverschlüsselte Webseiten künftig als unsicher markieren werde.

Nun macht der Internet-Riese also Nägel mit Köpfen. Aber so richtig kapiert haben es noch immer nicht alle Webseitenbetreiber. «Von den weltweit 500 meistbesuchten Websites übertragen nach wie vor rund 20 Prozent die Daten ihrer Nutzer unverschlüsselt im Netz», schreibt der australische IT-Sicherheitsexperte Troy Hunt. Selbst Grossfirmen scheren sich also zum Teil keinen Deut um die Sicherheit und Privatsphäre ihrer Nutzer und Kunden.



Das sind die Webseiten, die auf deine Privatsphäre pfeifen

Gleichzeitig mit Googles Einführung des HTTP-Prangers im Chrome-Browser haben die beiden IT-Sicherheitsforscher Troy Hunt und Scott Helme die Webseite WhyNoHTTPS.com ins Leben gerufen. Sie ist laut Eigenbeschreibung das «Who-is-Who der grössten Websites der Welt, die unsicheren Datenverkehr nicht auf sichere Verbindungen umleiten».

Auf der Pranger-Liste finden sich bekannte Namen wie Baidu (die grösste Suchmaschine in China), der Expressversand Fedex oder Medien wie BBC.com, Daily Mail und Fox News.

Natürlich gibt es auch bekannte Schweizer Firmen, Organisationen und Universitäten, die es nicht geschafft haben, ihre Webseite über eine sichere Verbindung zu übertragen. Bekannte Namen auf der folgenden Liste sind 20 Minuten, RTS (Télévision Suisse Romande), der Kanton Bern, Meteonews und mehrere Universitäten.

Warum sind sichere HTTPS-Verbindungen wichtig?

HTTPS ist ein Kommunikationsprotokoll im World Wide Web, um Daten abhörsicher zu übertragen. Bei nicht verschlüsselten Verbindungen können deine Aktivitäten, sprich eingegebene Formulardaten, gelesene Artikel oder geschaute Videos, problemlos mitgeschnitten werden: Vom Internetprovider, von Geheimdiensten, kriminellen Hackern, System-Administratoren, Familienmitgliedern ...

HTTPS ist eine verschlüsselte Version des HTTP-Protokolls. Der Datenverkehr zwischen Server und Nutzer wird verschlüsselt und damit vor dem Mitschneiden der Daten auf dem Transportweg gesichert – auch eine Manipulation der Inhalte während des Transports wird damit verhindert.



Google setzt schon lange Anreize, damit die Webseitenbetreiber auf HTTPS umstellen. Beispielsweise werden unsichere HTTP-Verbindungen mit einer schlechteren Platzierung in der Google-Suche abgestraft. Die deutliche Warnung in Chrome 68 dürfte viele Firmen dazu bringen, endlich HTTPS zu implementieren.

Fragst du dich, warum du überall neuen AGB zustimmen musst? Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent, Lya Saxer

