Digital

Digital-News

iPad stösst Dämpfe aus – Apple Store evakuiert



screenshot: twitter

iPad stösst Dämpfe aus – Apple Store evakuiert

In einem Apple Store in Amsterdam ist es am Sonntag zu einem Zwischenfall mit einem defekten iPad gekommen. Das Geschäft wurde geräumt. Drei Angestellte klagten über Atemschwierigkeiten. In Medienberichten und bei Twitter war von einem «explodierenden» iPad-Akku die Rede.

Im ursprünglichen Bericht des niederländischen Apple-Blogs iCulture heisst es, dass der Apple Store am Leidseplein evakuiert worden sei. Die Feuerwehr habe geraten, die Verkaufsräume gut durchzulüften. Es habe keine Rauchentwicklung gegeben, «aber möglicherweise wurden Reizstoffe freigesetzt».

Im Januar hatte ein überhitzter Akku im Zürcher Apple Store einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst.

(dsc, via 9to5Mac)

Schweizer Einkaufs-App «Bring!» funktioniert mit Siri

Neu können Nutzer der Bring!-App ihre Einkaufsliste auch mithilfe von Siri, dem Sprachassistenten von Apple, verwalten, wie aus einer Medienmitteilung der Zürcher Entwicklerfirma hervorgeht. Das mühsame Abtippen von Zutaten gehöre nun auch für iPhone-Besitzer der Vergangenheit an. Egal ob die Hände gerade im Kuchenteig oder am Steuerrad sind: Per Sprachbefehl werde der Einkauf bequem koordiniert.

Neben Siri unterstützt Bring! auch bereits die Sprachassistenten Amazon Alexa und den Google Assistant.

(dsc)

Türkische Proteste ... Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter