Apple-Event angekündigt: Das neue iPhone dürfte am 7. September kommen

Apple hat die Einladungen für sein grosses September-Event verschickt. Am 7. September stehen also die nächsten neuen Geräte an. Vermutlich sind auch neue iPhones dabei.

Der Apple-Flüsterer Mark Gurman hatte es bereits vorausgesagt – jetzt hat Apples Einladung es bestätigt: Das nächste Apple-Event wird bereits am 7. September stattfinden. Ein wenig ungewöhnlich für Apple, denn es ist ziemlich früh im Monat – und überdies noch ein Mittwoch.

Das iPhone 13 – bald kommt sein Nachfolger auf den Markt. Bild: keystone

Weniger überraschend dürfte hingegen sein, was es am übernächsten Mittwoch zu sehen gibt. Zwar schweigt sich Apple über die kommenden Vorstellungen wie immer aus – das September-Event ist seit Jahren jedoch für das neueste iPhone-Modell reserviert. Und das dürfte auch in diesem Jahr so sein.

Ob das diesjährige Motto «Far out» oder im Deutschen «Weiter voraus» eine tiefere Bedeutung hat, ist nicht klar, die Sternen-Animation die Apples Marketing-Boss Greg Joswiak twitterte, sieht aber nett aus.

Zahlreiche Gerüchte sprechen von einem neuen iPhone Max

Sollten die Gerüchte stimmen, dürfte es ein paar Neuerungen im Modellsortiment geben. Bloomberg-Journalist Gurman prophezeit etwa dass das iPhone mini zugunsten eines neuen iPhone Max abgeschafft wird. Die Pro-Modelle soll es weiterhin ebenfalls in diesen zwei Grössen geben, allerdings könnten sie in diesem Jahr sich noch etwas deutlicher von den Standardmodellen abheben – ein Allways-On-Display sowie ein neuer 50-MP-Kamerasensor sind im Gespräch.

Glaubt man verschiedenen Analysten, dann dürften zumindest die Pro-Geräte in diesem Jahr 100 bis 150 Dollar teurer werden – ob das stimmt und was das für die Europreise bedeutet, ist jedoch unklar.

Neben den iPhones gilt auch die Vorstellung der neuen Apple Watch als wahrscheinlich. Hier könnte es erstmals ein neues Modell für Extremsportler geben.

Doch bislang sind das alles nur Vermutungen – in der Vergangenheit hat sich so manche Vorhersage bereits als falsch erwiesen. Sicherheit gibt es also erst am übernächsten Mittwoch ab 19 Uhr.

