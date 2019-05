Digital

Elektroauto

Erste Fotos des VW ID.3 in freier Wildbahn: So sieht der Elektro-Golf tatsächlich aus



bild: vw

So sieht der Elektro-Golf tatsächlich aus – erste Fotos des ID.3 in freier Wildbahn

Vor zwei Wochen hat VW sein E-Auto ID.3 zum ersten Mal vorgestellt – allerdings mit einer Tarnfolie. Nun sind die ersten Fotos des ID.3 in freier Wildbahn aufgetaucht.

Der ID.3 soll für VW im Elektrozeitalter werden, was der Golf in den letzten Jahren und Jahrzehnten war: Ein Volksauto. Der ID.3, der in der kleinsten Version weniger als 30'000 Franken kosten soll, ist für Volkswagen überlebenswichtig. Entsprechend gut wurde das kommende Elektroauto bislang vor neugierigen Blicken abgeschirmt. VW zeigte das E-Auto bislang nur mit Tarnfolie und weiteren Tarnelementen, welche die Details verhüllten.



Doch nun bekam der deutsche E-Auto-Blog emobly.com den ID.3 in freier Wildbahn vor die Kamera.

Emobly hat weitere Fotos von VWs Hoffnungsträger publiziert.



«Die Bilder entstanden am Euro-Rastpark Hohenwarsleben in Sachsen-Anhalt. Dort wurden gleich mehrere ID.3 am IONITY-Charger geladen», schreibt Emobly. IONITY ist eine gemeinsame Firma von BMW, Daimler, Ford und Volkswagen. Sie wurde 2017 gegründet, um in Europa ein Netz öffentlich zugänglicher Schnellladestationen entlang der Hauptverkehrsachsen aufzubauen. Die Ladestationen werden unter anderem von ABB produziert.

ID.3 soll Mitte 2020 ausgeliefert werden

Die Reichweite des ID.3 variiert je nach Modell von 330 bis zu 550 Kilometern nach WLTP. Die grösste Nachfrage soll es laut VW bei der 420-km-Version geben. Ziel sei es, die Elektromobilität massentauglich zu machen, sagte VW-Markenvertriebschef Jürgen Stackmann.



Der ID.3 wird offiziell im September vorgestellt, die Auslieferungen sollen laut VW Mitte 2020 erfolgen. Die limitierte Premieren-Edition kann bereits vorbestellt werden.



(oli)

