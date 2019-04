Digital

Neues EU-Urheberrecht endgültig beschlossen



Bild: EPA/EPA

Die EU-Staaten stimmen zu – das neue Urheberrecht ist endgültig beschlossen

Die heftig umstrittene Reform des EU-Urheberrechts ist endgültig beschlossen. In einer letzten Abstimmung stimmten die EU-Staaten dem Vorhaben am Montag mehrheitlich zu. Die Reform soll das veraltete Urheberrecht in der EU ans digitale Zeitalter anpassen. (sda/dpa)

