Das waren die populärsten sozialen Netzwerke von 2003 bis 2018

Dropbox erfindet sich neu – und greift Microsoft und Google frontal an

Die Cloud frisst ihre Kinder, und Dropbox muss sich neu erfinden: Eine neue Desktop-App soll die Arbeit erleichtern und integriert verschiedene Dienste von Google, Microsoft und Slack.

Börsenneuling Dropbox will sich zum unverzichtbaren digitalen Schreibtisch im Unternehmen entwickeln. Einst als simpler Speicherdienst in der Cloud gestartet, soll sich Dropbox zum innovativen Ersatz für teure Office-Pakete mausern. Das Start-up greift damit direkt den Softwareriesen Microsoft, aber auch den Internet-Konzern Google an.

Nach dem Versprechen der Dropbox-Manager soll künftig nicht mehr der halbe Arbeitstag damit verloren gehen, benötigte Dateien, Excel-Tabellen oder …