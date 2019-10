Facebook und Instagram verbieten «sexuelle» Gemüse-Emojis ...

Bombengeschäft oder iPhone-Flop? Das sind die wichtigsten Fragen zu den Apple-Zahlen

Apple hat im zurückliegenden Geschäftsquartal trotz der Schwäche bei den iPhone-Verkäufen mehr Gewinn gemacht als von Analysten erwartet.

Der Konzern-Gewinn lag laut den am Mittwoch bekannt gegebenen Zahlen bei 13.7 Milliarden Dollar. Er fiel damit auch mehr als doppelt so hoch aus als der Gewinn, den Facebook in drei Monaten machte, es sind aber vier Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Apples Umsatz stieg hingegen um zwei Prozent auf 64 Milliarden Dollar.

Die Apple-Aktie legte daraufhin …