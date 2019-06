Digital

Film

Game of Thrones-Parodie als Film in amerikanischen Kinos



Die erste GOT-Parodie kommt ins Kino – aber ob man die sehen muss¯\_(ツ)_/¯

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis Game of Thrones parodiert wird. Nun ist es soweit. Am 19. Juli soll eine der ersten Filmparodien von GOT in den US-amerikanischen Kinos erscheinen.

Der Trailer von «Purge of Kingdoms» gibt bereits einen tiefen Einblick in das, was einem in der Parodie erwartet – ein dicker König, die Drachenmutter, die auf Holzpferdchen reitet und Plastikbrüste.

«Purge of Kingdoms» erzählt die Geschichte von acht Königreichen, die ihre gewaltsamen Konflikte endlich ad acta legen wollen und sich dafür zum Purge Fest 3000 treffen wollen. Den Rest könnt ihr euch denken.

Ob die Parodie je in Europa ausgestrahlt wird, ist noch unklar. Ob man den Film tatsächlich sehen muss aber auch😉.

(ohe)

Abonniere unseren Newsletter