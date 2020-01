Digital

Filme und Serien

Hollywood-Studio lässt jetzt KI mitentscheiden, welche Filme gedreht werden

Genialer Schachzug oder Verzweiflungstat? Warner Bros., eines der fünf grossen Hollywood-Studios, hat angekündigt, man werde zukünftig auf die Hilfe von künstlicher Intelligenz setzen. Die KI soll dabei während des «Greenlight Process» eingesetzt werden, also der Phase, in der entschieden wird, ob ein Film gedreht wird oder nicht.

Die KI soll vorhersagen können, wie viel ein Film einspielt, mit welchen Stars der Film am erfolgreichsten wird und wann der Film am besten in den Kinos starten sollte. Entscheiden, ob ein Projekt wirklich in Produktion geht, soll die KI aber nicht. Viel mehr werde sie dem Management assistieren, um beispielsweise entscheiden zu können, ob ein Film eher als Sommerblockbuster ins Rennen geschickt wird oder in der Nebensaison laufen soll.

Warner Bros. ist für diverse grosse Filmreihen bekannt. Unter anderem gehen «Der Herr der Ringe», «Harry Potter», «The Matrix» und die DC-Comic-Verfilmungen auf das Konto des Studios. Warner ist nach Disney das zweitgrösste Filmstudio in Hollywood. (pls)

