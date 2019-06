Digital

Games

«Harry Potter: Wizards Unite»: Die besten Tipps und Tricks für Anfänger



«Harry Potter: Wizards Unite»: Alles, was du zum neuen Zauberer-Game wissen solltest

Mit «Harry Potter: Wizards Unite» wollen die Macher von «Pokémon Go» einen neuen Spielehit fürs Smartphone liefern. Worum es bei diesem Augmented-Reality-Spiel geht und mit welchen Tipps du schnell weiterkommst.

Ali Vahid Roodsari / t-online

Ein Artikel von

Harry Potter in der echten Welt: Dieses Spielprinzip verfolgt «Harry Potter: Wizards Unite». Das Spiel der Softwarefirma Niantic – den Machern von «Pokemón Go» – ist seit Samstag in der Schweiz und vielen anderen Ländern verfügbar.

Was ist «Harry Potter: Wizards Unite»?

«Harry Potter: Wizards Unite» ist ein sogenanntes Augmented Reality-Spiel (AR-Spiel) und kostenlos für Smartphones erhältlich. Augmented Reality bedeutet, dass das Spiel Elemente der echten Welt beinhaltet. In «Wizards Unite» können Spieler beispielsweise je nach ihrem aktuellen Standort Gasthäuser oder Festungen betreten. Und bestimmte Truhen lassen sich nur öffnen, wenn die Spieler eine vorgegebene Strecke gelaufen sind. Für diese Funktionen muss das Spiel auf die GPS-Daten des Smartphones zugreifen können. Auch kann mithilfe der Smartphone-Kamera die echte Welt als Kampfschauplatz dargestellt werden. Nutzer erhalten zudem einen virtuellen Ausweis des Zaubereiministeriums, den sie mit einem Selfie schmücken können.

Worum geht es in «Harry Potter: Wizards Unite»?

In «Harry Potter: Wizards Unite» schlüpfen Spieler in die Rolle eines Mitglieds der «Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatus». Durch das sogenannte «Desaster» sind Figuren, Wesen und Gegenstände aus der Welt von Harry Potter in der Welt der Muggel – der Menschen ohne magische Fähigkeiten – gelandet. Harry-Potter-Fans werden beispielsweise Tiere wie den Hippogreif oder Figuren wie Professor McGonagall wiedererkennen. Ziel ist es, die Wesen und Gegenstände zurück in die magische Welt zu befördern. Dazu gilt es, Fundwächter zu überwältigen.

Was kann ich in «Harry Potter: Wizards Unite» tun?

Um die Fundwächter zu überwältigen, müssen Spieler vorgegebene Zaubermuster auf dem Bildschirm mit dem Finger nachzeichnen. Dazu benötigen Spieler Zauberenergie. Die Zauberenergie lässt sich unter anderem durch Besuche in Gasthäusern, Gewächshäusern oder mit Tränken aufladen. Gasthäuser sind beispielsweise Sehenswürdigkeiten oder bekannte Orte in der echten Welt. Um sie zu besuchen, müssen Spieler sich mit ihrem Smartphone zu den entsprechenden Orten begeben.

Daneben können Spieler Festungen angreifen, Zutaten sammeln und damit Tränke brauen. Wer Aufgaben erfüllt oder ein Level aufsteigt, erhält Belohnungen wie Münzen und mehr Informationen zur Geschichte um das «Desaster». Für Münzen erhalten Spieler im Shop Gegenstände. Wer zu wenig Münzen hat, kann gegen Echtgeld welche kaufen.

Eine Besonderheit in «Harry Potter: Wizards Unite» sind die sogenannten Portschatullen. Diese lassen sich erst öffnen, wenn Spieler einen Schlüssel haben und eine vorgegebene Strecke gelaufen sind, beispielsweise zwei Kilometer. Eine Portschatulle öffnet ein Portal, das Spieler mithilfe des AR-Modus in eine andere Welt befördert. Hier lassen sich weitere Gegenstände und Wesen finden.

Nützliche Tipps für Anfänger

Wer als Anfänger durchstarten will, kann verschiedene Tipps befolgen. Wir haben einige zusammengesucht:

Wie kann ich effektiv zaubern?

Je genauer das Muster nachgezeichnet ist, desto effektiver wirkt der Zauber. Darum ist es ratsam, während des Zauberns stehenzubleiben, um Fehler zu vermeiden. Auch scheint die Geschwindigkeit beim Zaubern wichtig zu sein: Je schneller gezaubert wird, desto effektiver scheint der Spruch zu wirken.

Portschlüssel richtig nutzen

Spieler erhalten zu Beginn einen goldenen und einige silberne Portschlüssel, um gefundene Schatullen zu öffnen. Der goldene Schlüssel bleibt dauerhaft im Inventar, silberne können nur einmal verwendet werden. Nutze für die 2-KM-Schatullen darum am besten den goldenen Schlüssel. Für 5-KM- und 10-KM-Schatullen sollten die silbernen Schlüssel eingesetzt werden.

Tränke schneller brauen

Einen Trank zu brauen, kann mehrere Stunden dauern. Du kannst die Braudauer um 15 Prozent verkürzen, indem du den virtuellen Kochlöffel rührst. Für jeden Trank musst du dabei verschiedene Gesten auf dem Kessel zeichnen. Insgesamt stehen acht Gesten zur Verfügung. Die Kollegen von «giga.de» haben eine Liste mit allen Tränken und den passenden Gesten erstellt, um die Braudauer zu verringern.

Mehr Tipps zu «Harry Potter: Wizards Unite» gibt es auf Giga.de

Mein Spiel lädt zu lange/verbraucht zu viele mobile Daten – was kann ich tun?

Um die Ladezeiten und den Verbrauch mobiler Daten zu verringern, kannst du Daten des Spiels auf dein Smartphone laden. Dazu klickst du auf das Koffersymbol auf dem Startbildschirm und dann auf das Zahnradsymbol oben links. Wähle hier «Alle Ressourcen herunterladen». Der Download ist mehr als drei Gigabyte gross, achte darauf, dass du dich währenddessen im WLAN befindest.

Wie kann ich Akku sparen?

In den Optionen kannst du den «Batteriesparer» aktivieren. Klicke dafür auf das Koffersymbol auf dem Bildschirm und dann auf das Zahnradsymbol oben links. Wenn du jetzt das Smartphone kopfüber hältst, wird – wie in «Pokémon Go» – der Bildschirm schwarz. Bei Smartphones mit OLED-Display wird so weniger Strom verbraucht. Auch kann es helfen, den AR-Modus sowie Musik-und Soundeffekte abzuschalten.

Führe deine Tagesaufträge durch

Bei Tagesaufträgen handelt es sich um meist einfache Aufgaben wie den Besuch von Gasthäusern. Für jeden erfüllten Auftrag gibt es Belohnungen wie Erfahrungspunkte, die du zum Aufleveln benötigst. Du solltest darum gezielt Tagesaufträge abarbeiten.

Den richtigen Beruf wählen

Ab Level Sechs kannst du einen Beruf wählen. Überlege gut, welchen Beruf du ausführen möchtest. Zwar kannst den Beruf wechseln, doch Upgrades werden auf den neuen Beruf nicht übernommen. Es gibt drei Berufe: Auror, Magiezoologe und Professor. Als Auror verursachst du generell viel Schaden, vor allem gegen Dunkle Kräfte. Sie sind aber schwächer gegen Tierwesen. Magiezoologen haben mehr Schaden gegen Tierwesen, sind aber schwächer gegen Kuriositäten. Diese Klasse kann mit ihren Fähigkeiten Teammitglieder gut im Kampf unterstützen. Professoren sind eine Mischung aus Auror und Magiezoologe. Sie sind stark gegen Kuriositäten und schwächer gegen Dunkle Kräfte.

Abonniere unseren Newsletter