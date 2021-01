Digital

Neues Jahr, neues Glück? Sony soll bald neue PS5-Konsolen in die Schweiz liefern

Viele Gamer mussten in der Schweiz mit einer «alten» Konsole in das neue Jahr starten. Als Sony im September überraschend den Vorverkauf startete, war die neue Playstation 5 in der Schweiz innert kürzester Zeit ausverkauft. Zwar gab es im November und im Dezember noch weitere Verkaufswellen, das Bild war jedoch jedes Mal das gleiche: Die Nachfrage war riesig, das Angebot leider zu klein.

Deshalb mussten sich viele aufs neue Jahr gedulden. Doch ab wann können endlich wieder Geräte gekauft werden? Die Game-Website «pcgames.de» berichtet unter Berufung auf einige PS5-Tracker davon, dass bereits diese Woche wieder PS5-Konsolen in Europa angeboten werden.

Andere Quellen im Sony-Umfeld sind da eher pessimistisch und gehen davon aus, dass erst im Februar wieder Kontingente an Europa und die Schweiz ausgeliefert werden. Die verschiedenen Verkaufsstellen in der Schweiz konnten am Dienstag (5. Januar) auf Anfrage keine Stellung nehmen und auch keine neuen Liefertermine bestätigen.

Sobald es gesicherte Informationen zu einem weiteren Verkaufsstart für die PS5 in der Schweiz gibt, findest du sie hier mit Hinweis auf den jeweiligen Shop.

Die sagenumwobene schwarze PS5

Bereits vor dem ersten Verkauf der PS5-Konsole machten erste Bild einer schwarzen Version die Runde im Netz. Mittlerweile gab Sony keine Pläne dafür bekannt, ein schwarzes Modell anzubieten. Nun nahm ein Online-Händler die Sache selbst in die Hand und bietet diese Variation an:

Sieht schon ziemlich schick aus. Leider werden über den Online-Shop nur gerade 304 Stück verkauft. Es dürfte hier also beinahe unmöglich sein, sich ein solches Gerät zu sichern. Zumal man nicht nur mit weiteren Nutzern in der Schweiz sondern aus der ganzen Welt konkurrieren muss.

Zudem warnen mehrere Experten davor, dass Sony die Aktion vor Verkaufsstart noch abschiesst. Das Elektronik-Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass es den Vertrieb von solchen handgefertigten Anpassungen gerne mal unterbindet.

MediaMarkt: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Im Moment gibt es keine konkreten Prognosen dazu.

So lange dauert die Lieferung: Es sei schwierig, konkrete Liefertermine zu bestätigen. Doch: «MediaMarkt wird selbstverständlich alles, was in seiner Macht steht, unternehmen, um in den kommenden Wochen genug Konsolen anbieten zu können», sagt Sprecherin Stella Zeco zu watson.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Weitere Informationen werden hier publiziert.

Fust: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Im Moment gibt es keine konkreten Prognosen dazu.

So lange dauert die Lieferung: Dazu macht Fust keine Angaben.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Weitere Informationen werden hier publiziert.

Interdiscount: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Im Moment gibt es keine konkreten Prognosen dazu.

So lange dauert die Lieferung: Dazu gibt es momentan keine konkreten Angaben. Auf der Website steht: «Werden in den darauffolgenden Wochen ausgeliefert.»

Preis: 399.90 CHF / 499.90 CHF

Weitere Informationen findest du hier.

microspot: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Im Moment gibt es keine konkreten Prognosen dazu.

So lange dauert die Lieferung: «Diese werden in den darauffolgenden Wochen ausgeliefert», schreibt Microspot.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Updates dazu findest du hier.

Bild: sony

World of Games (wog): 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Im Moment gibt es keine konkreten Prognosen dazu.

So lange dauert die Lieferung: Keine bestätigten Liefertermine.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF



Weitere Informationen werden hier publiziert, sofern vorhanden.

Digitec: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Im Moment gibt es keine konkreten Prognosen dazu.

So lange dauert die Lieferung: Keine bestätigten Liefertermine.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Weitere Informationen findest du hier (unter Verfügbarkeit).

Gamestop: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Im Moment gibt es keine konkreten Prognosen dazu.

So lange dauert die Lieferung: Keine bestätigten Liefertermine.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Hier kannst du dich für Updates anmelden.

melectronics: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Im Moment gibt es keine konkreten Prognosen dazu.

So lange dauert die Lieferung: Keine bestätigten Liefertermine.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF



Weitere Informationen werden hier publiziert, sobald vorhanden.

