Umsatz mit Video- und Computerspielen bleibt auf Vorjahresniveau

In der Schweiz hat sich der Umsatz im Video- und Computerspiel-Markt im Jahr 2018 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegt. Insgesamt wurden laut dem Verband der Schweizer Video- und Computerspiel-Branche (SIEA) Spielkonsolen und Games im Wert von 276 Millionen Franken verkauft.

Der Umsatz mit den Video- und Computerspielen allein blieb mit 185 Millionen Franken zum Vorjahr ebenfalls kaum verändert, wie es in der Mitteilung vom Freitag weiter heisst. Der Star unter den Games war 2018 erneut das Fussballspiel «Fifa», das am meisten verkauft wurde. Beliebt waren auch Games wie «Red Dead Redemption 2» oder «Call of Duty: Black Ops 4».

Von den knapp 300'000 verkauften Spielkonsolen waren im letzten nur noch die wenigsten portable Konsolen. Diese seien von den Smartphones verdrängt worden, schreibt die Vereinigung, deren Mitglieder den Angaben zufolge 85 Prozent des Schweizer Video- und Computerspiel-Marktes vertreten. (tam/sda/awp)

