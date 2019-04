Digital

Google

Easter Egg: In Googles Suche-App verbirgt sich dieses geheime Game



screenshot: watson

Gewusst? In Googles Suche-App verbirgt sich dieses geheime Game – so kannst du es spielen

Google hat es wieder getan: In der neusten Version der Google-Suche-App versteckt sich ein geheimes Easter Egg in Form eines zuckersüssen Spiels, das ein wenig an «Flappy Bird» erinnert. Entdeckt wurde das Handy-Game vom Tech-Blog Android Police.



Das Game erscheint, wenn man in Suche-App oder in der Google-Suchleiste auf dem Startbildschirm eine Suchanfrage eintippt, aber kein Netz hat. Stand heute klappt dies allerdings erst auf Android-Smartphones. Mit dem nächsten Update der Google-App taucht das Spiel höchstwahrscheinlich auch in der iOS-App auf.

Um das Spiel zu starten, kann man das Handy temporär in den Flugmodus versetzen. Nun öffnet man die Google-App. screenshot: watson

Ist kein Netz verfügbar – weder Mobilfunk noch WLAN – erscheint diese kleine Wolke screenshot: watson

Per Klick auf das Wolken-Icon lässt sich das Spiel starten screenshot: watson

Bei Android ist das Spiel ab Version 9.46.6.21 der Google-App verfügbar. Wer noch eine ältere Version nutzt, sollte sie also zuerst aktualisieren. iPhone-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden.



Googles populäre Suche-App ist für Android und iOS gratis verfügbar.

Die Google-Suche für iOS herunterladen

Die Google-Suche für Android herunterladen

Übrigens: Ein weiteres Mini-Game verbirgt sich in Googles Chrome-Browser für iOS, Android, Windows und macOS. Kann Chrome im Flugmodus eine Webseite nicht öffnen, erscheint ein kleiner, süsser Dinosaurier.

screenshot: watson

(oli)

Diese super-nützlichen Apps solltest du unbedingt kennen

Zuviel am Handy? Dr. Watson weiss, woran du leidest

Abonniere unseren Newsletter