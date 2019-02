Digital

Google

Google: Das «Best Toilet Paper in the World» ist eine Pakistan-Flagge



Welches ist das beste WC-Papier der Welt? – Google gibt eine kuriose Antwort

Wenn du derzeit auf Google nach dem besten Toilettenpapier der Welt suchst (oder auf englisch: «Best toilet paper in the world»), erscheinen dabei nicht etwa die Bilder bekannter Marken. Sondern: die grünweisse Flagge von Pakistan.

screenshot: google

Was steckt dahinter? USA Today sieht als Auslöser einen Terroranschlag auf indische Polizisten: Am 14. Februar griffen pakistanische Terroristen eine Basis in Kaschmir an, etwa 40 indische Sicherheitskräfte kamen ums Leben.

Die Verbindung zwischen der Flagge und dem WC-Papier tauchte kurz danach im Internet auf. Einige indische Blogs haben gemäss BBC darüber geschrieben, in der Folge gingen Screenshots der Suchresultate viral.

Google-Suchresultate werden immer wieder manipuliert. Im letzten Sommer erschien beispielsweise US-Präsident Donald Trump, wenn man im Bilder-Suchfeld «Idiot» eingab. (jaw)

Warum erscheint Trump, wenn ich «Idiot» suche? Video: srf

Abonniere unseren Newsletter