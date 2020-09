Huawei erklärt Google den Software-Krieg und bringt Android-Konkurrenten

Huawei präsentiert seine Pläne für die Zukunft. Diese umfassen unter anderem ein eigenes, offenes Betriebssystem. Damit greifen sie Googles Android an.

Huawei hat an der hauseigenen Entwicklerkonferenz HDC, die seit Donnerstagmorgen 9.00 Uhr läuft, seine Pläne für die Zukunft vorgestellt. Obwohl der Konzern bis vor kurzem stets betonte, weiterhin mit Google zusammenarbeiten zu wollen, geht man nun eigene Wege. Das hauseigene HarmonyOS, das 2019 in einer ersten Version vorgestellt wurde, erscheint in Version 2.0 und wird Open Source. Damit ist es also auch anderen Herstellern erlaubt, Huaweis Betriebssystem auf ihren Handys und anderen Smart …