Huaweis «Android-Killer» Harmony OS stellt sich im Test als Eins-zu-Eins-Kopie heraus

Ein Comeback, als hätte ein Regisseur aus Hollywood das Drehbuch geschrieben

Nach zwei Kreuzbandrissen und über 20-monatiger Absenz kehrt der 24-jährige Sandro Lauper von den Young Boys durchs grosse Portal auf die Fussballbühne zurück. Er entscheidet mit seinem Tor die Partie gegen den FC Sion und fühlt sich bereit, seine Leistung am Mittwoch gegen den FC Zürich (18.15 Uhr) zu bestätigen.

Das Happy End in der Leidensgeschichte des Sandro Lauper ist ein Aufsteller. Es hat das Potenzial, den einen oder anderen düsteren Gedanken in dieser so anstrengenden Zeit zu vertreiben. Mit seinem entscheidenden Tor zum 2:1 gegen Sion hat der YB-Profi am letzten Sonntag den Schlusspunkt hinter eine bewegende Story gesetzt.

Diese hat im Sommer 2018 ihren Lauf genommen. Lauper wechselt vom FC Thun zurück zu jenem Verein, der ihn dreieinhalb Jahre zuvor wegen mangelnder Perspektiven aussortiert …