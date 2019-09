Digital

Huawei enthüllt das Mate 30 Pro – und «vergisst» das Wichtigste



Huawei enthüllt das Mate 30 Pro – und «vergisst» das Wichtigste

Huawei hat soeben seine neuen Top-Modelle vorgestellt – ohne zu sagen, ob oder wann sie in Europa erscheinen. Der US-Boykott und die fehlenden Google-Apps wurden mit keinem Wort erwähnt ...

Wie zu erwarten bringt Huawei seine neuen Spitzenmodelle in zwei Varianten und Grössen auf den Markt – vorerst allerdings wohl nur in China, wo die definitiv fehlenden Google-Apps kein Hindernis darstellen. Dabei hat das Pro-Modell eine minim kleinere Display-Diagonale: Während das Mate 30 Pro 6.53 Zoll misst, bringt es das normale Mate 30 auf 6.62 Zoll.

Beim Design hat Huawei vor allem im Detail einiges verbessert. So sind die Ränder unten und oben noch etwas schmaler geworden, während das Display links und rechts sich beinahe 90 Grad um die Kante wölbt (nur beim Pro-Modell). Dieses neue Design-Merkmal war bereits im Vorfeld durchgesickert. Allerdings nennt Huawei das neue Design-Element nicht Wasserfall-Display, sondern Infinity Display.

Huawei versucht dem gebogenen Displayrand erstmals mehr Daseinsberechtigung zu geben als nur das hübsche Aussehen. In diversen Apps soll der Rand als Steuerelement genutzt werden können. Beispielsweise um den Ton leiser oder lauter zu stellen oder Kameraoptionen zu aktivieren.

Auf den Wunsch der User hat Huawei bei der Gestaltung der Rückseite gehört. Obwohl das Telefon sehr «glossy» daherkommt, ist es so beschichtet, dass es keine Fingerabdrücke gibt. Einzig bei der Fläche um den Kamerabuckel hat man die Beschichtung weggelassen.

Nebst vier neuen Farben bringt Huawei erstmals auch ein Mate in einer veganen Lederedition.

Kamera mit unglaublicher Superzeitlupe

Bei der Kamera hat Huawei wieder ordentlich Boden gegenüber der Konkurrenz gut gemacht – zumindest in der Theorie. Im Gegensatz zum P30 Pro hat Huawei beim Mate 30 Pro aber vor allem die Videofunktion stark verbessert.

Laut Datenblatt nimmt der Sensor im Mate 30 Pro 156 Prozent mehr Licht auf als das ebenfalls neue und teurere iPhone 11 Pro. Damit lassen sich theoretisch selbst in dunkelster Nacht relativ helle Videos drehen – das behauptet zumindest Huawei.

Ebenfalls führt Huawei nun offiziell das Live-Video-Bokeh ein. User können also Videos mit verschwommenen Hintergrund machen, was für kinoähnliche Clips sorgen sol.

Das absolute Highlight dürfte aber die Zeitlupenfunktion sein. In Full HD lassen sich Videos mit bis zu 960 Bilder pro Sekunde drehen. Reduziert man die Auflösung auf HD sind sogar unglaubliche 7860 Bilder möglich! (Nein, das ist kein Schreibfehler). Das entspricht einer 256-fachen Verlangsamung. Im Demovideo werden damit sogar die Flügelschläge eines Kolibris sichtbar.

5G der «zweiten Generation»? 🤔

Ebenfalls auf das nächste Level will Huawei die Konnektivität heben. Das Pro-Modell kommt direkt mit 5G, das normale Mate 30 gibt es in einer separaten 5G-Version. Dabei soll das von Huawei direkt in den Prozessor integrierte 5G-Modem deutlich schneller sein, als etwa der separate 5G-Chip des Samsung Galaxy S10+ 5G. Tatsächlich sollen die 21 Antennen für solch eine riesige Geschwindigkeit sorgen, dass Huawei vollmundig von der zweiten 5G-Generation spricht.

Auch beim Akku legt Huawei noch eine Schippe drauf: Das Pro-Modell bekommt neu einen riesigen 4500-mAh-Akku.

Technische Daten: tabelle: winfuture

Wir testen das Gerät nun an und melden uns morgen mit einer ausführlichen Analyse zurück.

