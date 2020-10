Digital

Huawei Livestream: Handys, Kopfhörer und ein Google-Maps-Alternative?



Handys, Kopfhörer und eine Google-Maps-Alternative? Die Huawei-Keynote jetzt live

Huawei hat am Donnerstag um 14.00 Uhr zu einer im Internet übertragenen Präsentation geladen. Erwartet wird unter anderem die neue Flaggschiffserie Mate P40.

Weiterhin wird Huawei höchstwahrscheinlich erstmals Over-Ear-Kopfhörer präsentieren. Wirklich spannend wird aber erneut, welche Fortschritte der Handy-Riese softwareseitig gemacht hat. Wir erinnern uns: Huawei muss nicht nur weiterhin ohne US-Software auskommen, sondern hat auch die Android-Alternative Harmony OS angekündigt. Unter anderem könnte Huawei eine Alternative zu Google Maps präsentieren.

Den Livestream kannst du hier schauen: Video: YouTube/Huawei Mobile

Keine Zeit zu schauen? Diese Story wird von watson laufend mit den wichtigsten Infos zum virtuellen Live-Event aktualisiert.

Huawei Mate 40 Pro

Diverse Leaks des Techblogs Winfuture zeigen das Gerät bereits in seiner vollen Pracht:

Das Mate 40 Pro soll mit einer 50 Megapixelkamera auf der Rückseite kommen. Diese soll unter anderem einen fünffachen, optischen Zoom ermöglichen, sowie Videoaufnahmen in 8k.

Auf der Vorderseite gibt es wie schon beim Mate 30 Pro ein Display, das sich fast 90 Grad um die Seitenränder wölbt. Huawei nennt dies Horizon Display. Insgesamt misst der Bildschirm in der Diagonale 6,76 Zoll und löst mit 2772x1344 Pixeln auf.

Bild: winfuture

Nebst der Pro-Variante wird es höchstwahrscheinlich auch noch Sondereditionen geben. Wie beim P40 Pro könnte auch die Mate-Serie um eine Plus-Variante erweitert werden. Ausserdem wird ziemlich sicher wie in den vergangenen Jahren eine «Porsche Edition» veröffentlicht.

Preislich wird es trotz fehlender Google-Apps nicht günstig. Amazon Deutschland hatte das Mate 40 Pro zwischenzeitlich mit Preis und Verfügbarkeit gelistet. Demnach wird das Gerät ab 9. November für 1199 Euro erhältlich sein. Dafür gibts 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher.

Huawei FreeBuds Pro

Huawei hat seine ersten Over-Ear-Kopfhörer gleich selbst in einem Teaser bestätigt:

Bild: huawei

Natürlich gibt es auch zu den neuen Kopfhörern bereits diverse Leaks:

Die Freebuds Studio kommen standardmässig mit Active Noise Cancelling (ANC). Eine Akkuladung soll für 20 Stunden Musikwiedergabe reichen, dann allerdings ohne ANC. Dank Bluetooth 5.2 müsste sich der Kopfhörer auch mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden lassen. Das Gewicht soll bei 265 Gramm liegen, wobei die Treiber einen Durchmesser von 40 Millimetern hätten. Huawei möchte sich damit mit den grossen Platzhirschen der Kopfhörerbranche messen. Das schlägt sich auch beim Preis nieder. Gemunkelt wird, dass die Freebuds Studio rund 400 US-Dollar kosten werden.

Huawei Maps

Noch immer steht Huawei auf der schwarzen Liste der USA und muss daher nach alternativen Software-Lösungen suchen. Nachdem man mit Petal Search bereits eine umfassende Alternative zu Googles Suchmaschine lanciert hat, kündigte man an, auch bald mit einer Alternative zu Google Maps starten zu wollen. Da bis Ende Jahr keine grössere Präsentation von Huawei mehr erwartet wird, wäre die Mate-40-Keynote also eine gute Plattform, um «Huawei Maps» vorzustellen – wenn die App dann wirklich so heissen wird.

