Digital

Influencer

Instagram: Ein Bauarbeiter spielt Influencer, die Bilder sind zum Schreien



Bild: instagram.com/justaconstructionguy

Dieser Bauarbeiter spielt Influencer (es ist so lustig)

Auf Instagram berühmt sein und damit Geld verdienen, ist mittlerweile Berufswunsch. Doch was, wenn du schon einen Beruf hast? Tja dann wirst du eben so wie Omar aus Austin:

Auf Bali am Strand, im Infinity Pool über Bangkok und am sehr perfekt gedeckten Frühstückstisch – bei all diesen Bildern denken wir nicht mehr an schöne Orte oder leckeres Essen, sondern an: Influencer.

Innerhalb der letzten neun Jahre haben Influencer eine eigene Welt der Bilder kreiert, in denen lediglich die Personen, Produkte und Frisuren wechseln. Es wirkt zum Teil beliebig, obwohl die Influencer sich bei genauerem Hinsehen natürlich unterscheiden. Vor allem die Instagram-Stories tragen einen grossen Teil dazu bei.

Was passiert, wenn in diesen Bildern keine trendy angezogene Person in einem angesagten Laden einen angesagten Kaffee in der Hand hält, sondern stattdessen ein Bauarbeiter Bilder von seiner Arbeit teilt, die aber exakt dem Schema folgen, dem die Influencer folgen? Die gleichen Posen, die gleiche Latte-Art, die «Daily Essentials» – nur eben in der Bauarbeiter-Version:

«Heute stelle ich euch meine daily essentials vor»

Das iconische Strandfoto

Die Idee stammt von seiner Tochter.

Die vielleicht ikonischste Beach-Pose, die jemals Instagram erobert hat, wirkt auf der Baustelle irgendwie nicht so romantisch. Doch das macht die Baustellen-Version erst richtig gut.

Das witzigste an diesem Account ist eigentlich nicht der Account selbst, sondern der Fakt, dass es ihn nur gibt, weil Omar, der Typ auf den Bildern, zu seiner Tochter meinte «Pssssh, das kann ich auch!», als sie ihm erklärte, was Influencer sind.

Der Twitteraccount von Barbara L. ist auf privat gestellt – aus gutem Grund: Nachdem der Account gestern von amerikanischen Meme-Seiten entdeckt wurde, stieg er von mehreren Tausend auf Stand jetzt über 200'000 Follower an.

Ob der Zigarre rauchende Omar aus Texas auf eine Fashion-Week-Party passen würde, ist fraglich. Aber wie lustig wäre es bitte, wenn er es wirklich durchzieht und weiter vom Bau aus Influenced? Es ist ja jetzt einfach schon grossartig lustig:

Lachend Kaffee trinken und dabei sehr gut aussehen

Der «verschüttete Kaffee»-Trend

Leihbikes sind so trendy!

Omar hat auf jeden Fall schon eine gute Fanbase angesammelt und die Likes und Kommentare fluten seinen Account. Aber klar: So sympathisch und treffend wie Omar hat bisher noch niemand den generisch langweiligen Teil von Instagram-Parodiert.

Omar wird die Geschichte des ersten Bauarbeiters, der Influencer ist, hoffentlich noch weiter erzählen. Hier könnt ihr ihm folgen

(men)

