Die beiden dominierten Instagram im Jahr 2018: Kylie Jenner und ihr neugeborenes Baby. Fünf der zehn meist-gelikten Bilder gingen auf ihr Konto. Nun wurde der Rekord des meist-gelikten Bildes auf Instagram geknackt.

Und zwar ... Trommelwirbel ... von einem Ei. Einem stinknormalen Ei.

Der Account @world_record_egg hat gerade mal ein einziges Bild. Das einzige Ziel war es, Kylie Jenner zu überholen. Der bisherige meist-gelikte Post von Jenner wurde in den Kommentaren mit Eiern zugespammt.

Wer hinter der Aktion steckt, ist noch nicht bekannt. Allerdings dürfte er Profi in Sachen Viralität sein, das Bild vom Ei stammt vom 4. Januar. In nur 10 Tagen wurde also der Weltrekord geknackt.