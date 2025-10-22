bedeckt14°
Followerliste verbergen: Instagram testet neue Funktion

instagram
Bei Instagram könnte es bald eine neue Funktion geben.Bild: Shutterstock

Diese neue Funktion auf Instagram gibt zu reden

Für viele könnte das ein Schock sein: Instagram testet vermutlich eine neue Funktion, mit der Nutzerinnen und Nutzer ihre Followerlisten verbergen können.
22.10.2025, 14:0822.10.2025, 14:26
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Einigen könnte es vielleicht aufgefallen sein, denn bei manchen Instagram-Freunden ist nicht mehr einsehbar, welchen Konten diese Person folgt. Zu sehen ist diese Nachricht:

instagram followerliste
Screenshot von Instagram.

Eine offizielle Mitteilung von Meta gibt es dazu nicht. Vermutlich läuft aber momentan ein Testlauf. Ob und wann die neue Funktion also für alle Instagram-Nutzerinnen und Instagram-Nutzer eingeführt wird, ist noch unbekannt.

So verbirgst du deine Followerliste

Wer sein Konto auf privat stellt, kann schon jetzt seine Followerliste vor neugierigen Aussenstehenden verbergen. Wenn jedoch neu eine Person zu den Kontakten hinzugefügt wird, kann diese Person die Abonnentenliste einsehen. Jedoch gilt immer: Auch bei einem privaten Konto ist die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten sowie der abonnierten Konten weiterhin für Aussenstehende sichtbar. Die Followerinnen und Follower können ausserdem die Abonnentenliste genauer einsehen. Einzelnen Personen können nicht selektiv verborgen werden.

Personen können dein Konto jedoch gar nicht mehr einsehen, wenn du diese blockst. Zukünftig könnte auf diesen letzten Schritt somit verzichtet werden, sofern Instagram die neue Funktion einführt.

