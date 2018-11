Digital

Instagram

Dieses Pärchen zieht sich seit 38 Jahren gleich an



Dieses japanische Pärchen zieht sich seit 38 Jahren gleich an😍

Tsuyoshi und Tomi Seki sind seit 38 Jahren verheiratet. So weit, so unspektakulär – wären da nicht ihre Outfits. Denn diese sind seit 38 Jahren immer perfekt aufeinander abgestimmt. Das zeigt ihr gemeinsamer Instagram-Account «bonpon511», der gleichzeitig Hinweis auf ihre Kosenamen und Datum, an dem sie geheiratet haben, ist.

760'000 Follower hat der Account bislang. Kein Wunder, die Bilder sind auch herzallerliebst 😍:

(ohe)

10 Pärchen-Typen, die so richtig nerven. Sorry, gäll. Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter