Angela Merkel tappt schon wieder in die Internet-Falle



«Noch nicht durchschrittenes Terrain» – Merkel tappt schon wieder in die Internet-Falle 🤣

Angela Merkel und das Internet – sie werden wohl keine Freunde mehr. Mit ihrer Aussage «das Internet ist für uns alle Neuland» sorgte sie vor rund 5 Jahren für Gelächter.

Und offenbar ist ihr das WWW auch heute – im Jahr 2018 – noch nicht so ganz geheuer. Am deutschen Digitalgipfel hat sie gestern in ihrer unnachahmlichen Manier ihre Skepsis wiederholt. Und das klingt dann so:

«Wir befinden uns alle in einer Sphäre, in der wir uns noch nicht so gut auskennen. Ich habe früher ‹Neuland› gesagt, das brachte mir einen grossen Shitstorm ein. Jedenfalls ist es in gewisser Weise noch nicht durchschrittenes Terrain.»

Ich habe früher ‚Neuland‘ gesagt, das brachte mir einen großen Shitstorm ein. Jedenfalls ist es in gewisser Weise noch nicht durchschrittenes Terrain. - Kanzlerin #Merkel zur Gestaltung d. Gesellschaft in Zeiten d.Digitalisierung #Digitalgipfel18 #nochnichtdurchschrittenesterrain pic.twitter.com/ZYcxMIgKQD — Steffen Seibert (@RegSprecher) 4. Dezember 2018

Und wer den Schaden hat, muss sich bekanntlich um die Häme nicht sorgen.

Das Internet so: Kein Stress. Das Internet setzt sich nicht durch. pic.twitter.com/HQuQJcdpZ4 — Marius Gebert (@g3h4rd) 4. Dezember 2018

Digitalisierung? Und alle Politiker so... pic.twitter.com/FXz01kJFhZ — Beaux Brummel (@Sued4telZidane) 4. Dezember 2018

Grüße vom anderen Ende des Terrain!

Soll ich auf euch warten? — Elchrich Elch (@Elchrich_Elch) 5. Dezember 2018

Es ist - ehrlich gesagt - peinlich, es als "noch nicht durchschrittenes Terrain" zu bezeichnen. Deutschland ist in dieser Hinsicht tatsächlich Entwicklungsland und man muss sich fast im Ausland dafür schämen, wenn man sieht, wie weit andere Staaten sind. — Michael Vogel (@heluecht) 4. Dezember 2018

Jahr 2018: Die Bundesregierung erforscht langsam aber sicher das #Neuland . Hoffentlich wollen wir es bald nicht auch noch #erobern #Weltspitze — Roland Mehmet Doroci (@RolandMehmetDor) 5. Dezember 2018

Das Internet ist nur eine Mode Erscheinung die geht vorüber 👌 — Fabi 🇪🇺 (@hoguth1) 5. Dezember 2018

(aeg)

