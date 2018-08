Digital

Kunst

Du siehst schon richtig – dieser Künstler malt Bilder, wie sie sonst Brillenträger kennen



Du siehst schon richtig – dieser Künstler malt Bilder, wie sie sonst Brillenträger kennen

Auf den ersten Blick sehen die Bilder aus, wie unscharfe Fotos. Dann erst fällt auf: Huch, das sind ja Ölgemälde.

Der südafrikanische Künstler Philip Barlow malt Bilder, die so wirken, als hätte ein Brillenträger seine Brille verloren – mit einigen Dioptrien. Anstatt aber so verwirrend und anstrengend zu sein, wie ein solches Erlebnis, sind Barlows Bilder wunderschön.

Philip Barlow hat Kunst studiert und seit 1987 sowohl in Europa als auch in seiner Heimat Südafrika gemalt und gezeichnet. Momentan sind mehrere seiner Bilder noch in der Everard-Read-Galerie in London zu sehen.

Einige der Gemälde zeigen das verschwommenes Nachtleben Londons: Ein Beitrag geteilt von philipbarlow (@philipbarlow) am Jun 12, 2018 um 9:28 PDT

Ein Beitrag geteilt von philipbarlow (@philipbarlow) am Mai 25, 2018 um 7:30 PDT

Ein Beitrag geteilt von philipbarlow (@philipbarlow) am Mai 17, 2018 um 3:26 PDT

Auf anderen Bildern sind Straßenszenen am Tag zu sehen: Ein Beitrag geteilt von philipbarlow (@philipbarlow) am Aug 9, 2017 um 12:03 PDT

Ein Beitrag geteilt von philipbarlow (@philipbarlow) am Feb 1, 2017 um 11:36 PST

Besonders sommertauglich sind jedoch die Bilder von Südafrikas Stränden: Ein Beitrag geteilt von philipbarlow (@philipbarlow) am Aug 8, 2018 um 1:02 PDT

Ein Beitrag geteilt von philipbarlow (@philipbarlow) am Jun 5, 2018 um 2:23 PDT

Ein Beitrag geteilt von philipbarlow (@philipbarlow) am Mär 1, 2018 um 11:48 PST

So entstehen die Bilder

Philip Barlow malt seine Gemälde mit Ölfarben auf Leinwand. Auf Instagram gibt er immer wieder Einblicke in den Entstehungsprozess der Bilder. Die kreisrunden Lichter zeichnet Barlow mit Bleistift vor:

Ein Beitrag geteilt von philipbarlow (@philipbarlow) am Jun 8, 2018 um 8:05 PDT

Mehr Bilder des Malers, der in der Nähe von Kapstadt lebt, gibt es auf seiner Website.

(fh)

Zum allerersten Mal Farben sehen mit 66 Video: watson

Abonniere unseren Daily Newsletter