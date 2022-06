Garth De Angelis, Senior Franchise Producer bei Firaxis Games, bestätigt im Interview vor Ort, dass es Mikrotransaktionen geben wird, aber wohl nur für kosmetische Items. Bild: 2K

Wir haben «Midnight Suns» angespielt – ein Fest für Marvel-Fans!

Du liebst Tactical-RPGs wie «Xcom» oder bist ein grosser Fan von Comic-Helden? Selbst, wenn nur eins davon zutrifft, darfst du dir «Marvel's Midnight Suns» keinesfalls entgehen lassen. Wir haben das Superhelden-Abenteuer mehrere Stunden bei Entwickler Firaxis angespielt.

Ob mit «Civilization» im Sektor der 4X-Games, Wirtschaftssimulationen wie «Railroads» oder dem Freibeuter-Abenteuer «Pirates» – Freunde von Strategie-Spielen kommen um die Werke von Firaxis Games unmöglich herum. Zwei seiner grössten Hits hatte das US-Studio, das seit 2005 Teil von 2K Games ist, 2012 mit dem Rundentaktik-Spiel «Xcom: Enemy Unknown» und dem vier Jahre später veröffentlichten «Xcom 2». Damit erregte Firaxis jedoch nicht bloss die Aufmerksamkeit unzähliger Spieler, sondern weckte auch das Interesse von Marvel. Denn vor rund vier Jahren trat der Comic-Konzern auf das Studio von Entwickler-Ikone Sid Meier mit dem Wunsch zu, ein Spiel innerhalb des berühmten Superhelden-Universums zu entwickeln.

Das Ergebnis ist «Marvel's Midnight Suns», das wir lange vor dem Release im Herbst mehr als vier Stunden spielen und die Macher mit unseren Fragen löchern konnten.

«Xcom» mit Superhelden

Wenig verwunderlich schwebt auch in «Midnight Suns» die ganze Welt in grosser Gefahr. Mit Unterstützung der militanten Organisation Hydra gelingt es dem Fiesling Doctor Faustus nämlich, Lilith, die Mutter aller Dämonen, wiederzuerwecken und damit eine uralte Macht zu entfesseln, vor der selbst die stärksten Superhelden nicht gefeit sind. So gelingt es Lilith gar, den Hulk umzudrehen und in einer noch stärkeren, dämonischen Gestalt gegen seine eigenen Verbündeten kämpfen zu lassen. Deshalb verbünden sich Iron Man, Dr. Strange und Co. mit den namensgebenden Midnight Suns und treffen eine riskante Entscheidung: Gemeinsam beleben sie den Hunter wieder, selbst eine Tochter Liliths und gleichzeitig die Hauptfigur des Spiels. Du bestimmst also Aussehen, Geschlecht und im Rahmen satter 40 Skills auch, ob dein Hunter eher ein Damage-Dealer sein oder stärker als Supporter fungieren soll.

«Marvel kam auf uns zu, da viele bei ihnen grosse ‹Xcom›-Fans sind.» Creativ Director JakeSolomon

Mit jeweils maximal drei der Superhelden, darunter unter anderem Blade, Scarlet Witch, Wolverine und Spider-Man, gehst du in die Scharmützel, kämpfst gegen Hydra-Truppen oder in Boss Fights gegen namhafte Widersacher wie Venom.

Dank des Rundentaktik-Prinzips hast du alle Zeit der Welt, um deine Skills zu wählen oder eine andere Position auf dem Schlachtfeld einzunehmen. Das Geschehen wirkt aber dennoch angenehm dynamisch, wenn etwa Captain Marvel wuchtige Fausthiebe verteilt oder Iron Man mit seinen Repulsoren einen Feind attackiert und ihn damit für Extraschaden zusätzlich gegen andere Widersacher oder in einen Stromkasten schleudert. Das alles spielt sich so ähnlich wie in «Xcom», allerdings gibt es ein paar Unterschiede.

So nutzt «Midnight Suns» ein Kartensystem, bei dem die im allgemeinen Loadout befindlichen Karten mit jeder Runde zufällig ausgelost werden. Das klingt vielleicht seltsam, funktioniert in der Praxis aber sehr gut und sorgt dafür, dass du nicht ständig dieselben Dinge tust.

In den allermeisten Einsätzen steuerst du drei Superhelden, hier arbeiten Iron Man, Dr. Strange und Scarlet Witch zusammen. Bild: 2K

Spektakuläre Heroic-Powers

Taktische Optionen hast du jedenfalls massig und den Vorteil, dass immer exakt das passiert, was auf den Karten vermerkt ist. Es wird also keine Trefferwahrscheinlichkeit oder -stärke berechnet.

Hast du mit anderen Karten zuvor ausreichend Heldenenergie aufgeladen, kannst du auch extrem starke Heroic-Karten einsetzen, wobei etwa der Ghost Rider mit einem Muscle Car durch die Feindreihen rauscht. Diese Energie kannst du aber auch zur Nutzung von Umgebungsobjekten verwenden, zum Beispiel, um Sprengfässer auf dem Schlachtfeld zu aktivieren oder auch eine grosse Kiste in Richtung deiner Gegner zu kicken, was stets von ziemlich spektakulären Effekten begleitet wird. Bedauerlich an den Scharmützeln ist aktuell jedoch der Schwierigkeitsgrad.

Auf der zweiten von voraussichtlich vier Stufen war «Midnight Suns» auch zum Ende unserer Session schlicht zu leicht – auf die höheren Schwierigkeitsgrade wird man wohl auch in der finalen Version erst im späteren Verlauf wechseln können. Zum Teil ist das auch dem Umstand geschuldet, dass Superhelden nicht so leicht besiegt werden können sollen, wie uns Senior Franchise Producer Garth De Angelis verrät. Hardcore-Spieler sollen sich das Leben aber in jedem Fall deutlich schwerer machen können. Wir hoffen dennoch, dass das Spiel in der laut Firaxis rund 50 Stunden langen Kampagne in puncto Anspruch auch auf «normal» deutlich anziehen wird.

Das Spiel setzt auf ein Kartensystem, bei dem aus eurem Loadout in jeder Runde zufällig die Karten auslost werden. Jede Karte kann mit entsprechenden Ressourcen aufgewertet werden. Nach dieser Verbesserung verursacht Blades Quick Strike Extraschaden bei bereits blutenden Gegnern. Bild: 2K

Mikrotransaktionen der milden Sorte

Das Kartensystem in «Midnight Suns» böte sich förmlich für Mikrotransaktionen an. Damit verknüpfte Echtgeld-Käufe wird es laut Garth De Angelis allerdings nicht geben, wie er uns auf Nachfrage erzählt. Alle Karten, Upgrades und so weiter werden also ausnahmslos innerhalb des Spiels freigeschaltet. Es soll zudem keine Möglichkeit geben, gegen echte Kohle Ingame-Fortschritte zu beschleunigen. Mikrotransaktionen an sich wird es jedoch geben. Die seien aber alle rein kosmetischer Natur, stellt De Angelis klar, es geht also unter anderem um alternative Klamotten oder Rüstungen etwa für den Hunter. Wie offensiv 2K Games und Firaxis letztlich versuchen werden, über die Cosmetics zusätzliche Einnahmen zu generieren, können wir noch nicht einschätzen und auch zum Thema DLC nichts Abschliessendes sagen. Wir gehen aktuell jedoch von Mikrotransaktionen der milderen Sorte aus und hoffen, dass die Macher es nicht übertreiben.

«Für Fähigkeitenkarten und -upgrades gibt es keine Mikrotransaktionen.» Garth De Angelis, Senior Franchise Producer

Die taktischen Optionen sind vielfältig. Captain Marvels Knie-Kick ist zwar nicht allzu stark, generiert beim Einsatz jedoch Blockschutz in der Höhe des ausgeteilten Schadens, also quasi eine Zusatzpanzerung. Bild: 2K

Ausblick

«Marvel's Midnight Suns» hat uns in den ersten vier Spielstunden sowohl als Rundentaktik-Spiel als auch als Superhelden-Abenteuer überzeugt. Gerade das eher ungewöhnliche Kartensystem funktioniert ziemlich gut und bietet viel taktischen Tiefgang. Besonders an den spektakulären Heroic-Skills wirst auch du dich nicht satt sehen können. Die Story lebt bislang vor allem durch die gut inszenierten Cutscenes, stark vertonten Dialoge sowie die exzellent charakterisierten Superhelden.

Die Aktivitäten in der Abbey mögen nicht jeden reizen, durch sie kommt aber eine angenehme Portion Rollenspiel hinzu. An ein paar Stellschrauben muss Firaxis aber noch drehen, denn zumindest im von uns gespielten Abschnitt fällt der Anspruch etwas zu gering aus und dürfte «Xcom»-Veteranen gar regelrecht unterfordern. Aber für derartiges Finetuning bleibt definitiv noch ausreichend Zeit bis zum Launch im Herbst.

Hunter, links auf dem Container, ist der komplett selbst erstellte, wahlweise männliche oder weibliche Hauptheld des Spiels. Ausserhalb der Storymissionen musst du sie oder ihn aber nicht zwingend mitnehmen. Bild: 2K

«Marvel's Midnight Suns» erscheint am 7. Oktober 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S sowohl als Download-Version als auch als physische Version für Konsolen.

Bei watson kümmert sich das Games.ch-Team im Blog «Loading...» um exklusive Geschichten aus dem Gaming-Universum für Gamer, Fans, Nerds – und solche, die es noch werden wollen.