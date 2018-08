Digital

Excel-Weltmeister: Dieser 15-Jährige ist Excel-Champion



Die ganze Welt hasst Excel? Nein... Dieser 15-Jährige ist sogar Weltmeister

Excel. Haben wir nicht alle schon mal die Nerven verloren, als wir versucht haben, damit tolle Tabellen zu erstellen? Und haben wir nicht alle mit Tränen der Wut in den Augen irgendwann aufgegeben, nur um die Liste dann doch wieder händisch in Word zu übertragen?

Ein Gefühl, das Kevin Dimaculangan aus Florida nicht kennen dürfte. Denn: Der 15-Jährige weiss mehr über Excel, als wir alle zusammen. Er ist Excel-Weltmeister. Ganz offiziell.

Klingt total verrückt, aber gibt es wirklich!

760'000 Menschen haben sich laut CNN Monate, manche sogar Jahre auf den Wettbewerb vorbereitet. Ins Finale, das Anfang diesen Monats in Orlando, Florida stattfand, schafften es 152 Excel-Fans aus 51 Ländern. Ihre Aufgaben:

komplizierte Aufgaben in Excel lösen

bestehende Dokumente so genau wie möglich nachbauen

Und Kevin Dimaculangan war der Beste: Video: YouTube/Fox Business

Und nun?

Sein Weltmeister-Score war so perfekt, dass der 15-Jährige in Excel nichts mehr erreichen kann. Nun will er sich Power Point widmen. Vielleicht. Da gibt es ja auch einiges, was uns Normalsterbliche in den Wahnsinn treibt ...

