10 Beweise, dass Excel das beste Programm der Welt ist



bild: via buzzfeed

Excel ist ein wenig wie Mathematik: Elegant, logisch und vor allem verdammt nützlich. Eine Lobpreisung des besten aller Microsoft-Programme in Listicle-Form.

Excel ist das nutzbringendste Programm, das Microsoft je geschrieben hat. Ironischerweise erschien es 1985 zuerst für den Apple Macintosh. Gleichzeitig mit dem Start von Windows 2.0 im Jahr 1987 veröffentlichte Microsoft Excel 2.0 auch für den PC. Hintergrund war ein Vertrag mit Apple, der dem Mac-Konzern ein zweijähriges Exklusivrecht an Excel sicherte. Im Nachhinein ein schlauer Schachzug von Microsoft-Gründer Bill Gates, denn seine Firma erhielt von Apple im Gegenzug den Code wichtiger Mac-Funktionen.

Zudem war Windows 1985 noch kaum verbreitet. Für Microsoft lohnte es sich also gleich doppelt, Excel zuerst auf dem Mac zu veröffentlichen.



Mit Excel 3.0 von 1990 begann der Aufstieg zum mit Abstand populärsten Programm für Budgetplanung, Produktvergleiche, und komplizierte Berechnungen. Aber in Excel steckt noch weit mehr.

1. Excel ist auch ein Malprogramm

Warum viel Geld für Photoshop ausgeben? Der japanische Künstler Tatsuo Horiuchi malt seine Bilder ausschliesslich mit Microsofts Tabellenkalkulations-Programm.

Zugegeben, als Pensionär hat er auch viel Zeit.

2. Mit Excel kannst du geniale GIFs erstellen

Langweilig im Büro? Warum nicht ein paar animierte GIFs mit Excel zaubern?

bild: imgur

3. Stop-Motion-Videos mit Excel produzieren? Klar, das geht auch!

Joe Penna, auf YouTube auch bekannt als MysteryGuitarMan, gab Excel-Tabellen in seinem Musikvideo aus dem Jahr 2012 eine ganz neue Bedeutung. Er produzierte die folgende Stop-Motion-Animation in Excel.

4. Deine Oma (und Hipster) lieben vermutlich das geniale Strickmuster-Programm namens Excel

bild: imgur

5. Mit Excel kannst du «Pac Man», «Monopoly» und zig andere Games spielen

In der Vergangenheit haben Excel-Enthusiasten legendäre Spiele wie «Pac-Man», «Monopoly» oder «Tetris» in Excel zum Laufen gebracht. In den letzten Jahren sind neuere Spiele wie «2048» oder «Candy Crush Saga» hinzugekommen.

Der Nachteil: Für Excel-Spiele (hier gibt es eine Sammlung) muss man in der Regel die Makrofunktion einschalten, also den Machern der Spiele vertrauen.

6. Wir vergessen nie den Tag, an dem es Kelly Rowland im Video zum Song «Dilemma» geschafft hat, eine SMS mit Excel zu schreiben ... ;) gif: imgur

7. Das ist aber noch gar nichts! Im Film «Unthinkable» mit Samuel L. Jackson schafft es der Hacker gar, eine Atombombe nur mit Excel zu entschärfen! Video: YouTube/Liam Best

Wenn du die Szene im Video verpasst hast: Hier noch ein Screenshot. bild: reddit

8. Excel ist so grossartig, dass 760'000 Menschen für die aktuellen Excel-Weltmeisterschaften trainierten. Und das ist der Excel-Champion! Video: YouTube/Fox Business

9. Excel ist so genial, dass dieser Vater einen offenen Brief an seinen vierjährigen Sohn über Excel geschrieben hat. bild: 8bitdad

10. Und zuletzt noch dies: Der «Tabellenführer» 🙈 bild: via watson user goonerch

