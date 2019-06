Digital

Nintendo

The Legend of Zelda: Nintendo enthüllt an E3 erstes Video des Nachfolgers zu Breath of the Wild



Nintendo teasert neues «Zelda» und zündet ein Feuerwerk an neuen Games

Nintendo hat im Direct-Livestream massig neue Games für die Nintendo Switch präsentiert. Der Höhepunkt für die meisten Fans war natürlich der erste Trailer für das nächste «Zelda».

Wenig Zeit? Eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuheiten gibt es im Video ganz am Ende des Artikels.



Nintendo teasert Nachfolger zu «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» Video: YouTube/Nintendo

Nintendo kündigte gestern Abend die Entwicklung eines Sequels zu «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» für die Nintendo Switch an. Der neue Teil soll deutlich dunkler ausfallen. Serienproduzent Eiji Aonuma sagte, man habe sich bei der Entwicklung von «Red Dead Redemption II» inspirieren lassen, während der Vorgänger «Breath of the Wild» von «The Elder Scrolls V: Skyrim» beeinflusst war.



Einen Namen für das Spiel oder gar ein Erscheinungsdatum gibt es noch nicht.



Zum neuesten Action-Titel von Platinum Games für die Nintendo Switch gibt es nebst dem Trailer ein knapp 26-minütiges Gameplay-Video.

Die legendäre «Mana»-Serie erhält einen neuen Serien-Ableger. Das RPG soll auch für die Playstation 4 und den PC erscheinen.

Das Remake zu «The Legend of Zelda: Link's Awakening» für die Nintendo Switch erscheint Ende September 2019. Neu können Spieler selbst Dungeons erstellen. Ein ausführliches Gameplay-Video gibt es hier.

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: An der E3 hat Nintendo «The Witcher 3: Wild Hunt» angekündigt. Beide Erweiterungen und alle weiteren Download-Inhalte (DLC) werden enthalten sein. Der Release erfolgt in diesem Jahr.

«Spyro Reignited Trilogy» besteht aus überarbeiteten Versionen von «Spyro the Dragon», «Spyro 2: Gateway to Glimmer» und «Spyro: Year of the Dragon».

«Empire of Sin» ist ein neues Strategie-Spiel mit 1920er-Jahre Gangster-Stil.

«No More Heroes III» Video: YouTube/Kotaku

Travis strikes back! Der dritte Teil des Kult-Games von Gōichi Suda (Suda51) erscheint nächstes Jahr.

Die wohl bekannteste Sidescroll-Action-Game-Serie der 80er- und 90er-Jahre bekommt einen weiteren Ableger.

Bei «Cadence of Hyrule» handelt sich um einen Mix der beiden Marken «The Legend of Zelda» und «Crypt of the NecroDancer». Der Clou dabei ist, dass ihr euch passend zu den Beats von 25 Remixes aus den bisherigen Zelda-Games bewegen sollt.

«Dark Crystal: Age of Resistance Tactics» Video: YouTube/Da7 Soul

«Fire Emblem Three Houses» Video: YouTube/GameXplain

«Resident Evil» 5 und 6 Video: YouTube/GameXplain

«Pokémon Schwert und Schild» Video: YouTube/Nintendo

«Marvel Ultimate Alliance 3» Video: YouTube/Marvel Entertainment

«Mario & Sonic Olympic Games» Video: YouTube/GameXplain

Banjo Kazooie kommt für «Super Smash Bros. Ultimate» Video: YouTube/GameXplain

Die wichtigsten neuen Games in 5 Minuten

