Nintendo startet Beta-Test für «Mario Kart Tour» auf Smartphones

Nintendo startet Beta-Test für «Mario Kart Tour» auf Handys – Europäer schauen jedoch vorerst in die Röhre.

Im Sommer wird «Mario Kart Tour» für Smartphones endlich erscheinen. Bevor es soweit ist, startet Nintendo am 22. Mai ein Testphase, die helfen soll, potenzielle Fehler im Spiel frühzeitig zu finden. Ab sofort kann man sich für den geschlossenen Beta-Test online registrieren. Die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt. Der grösste Haken aus Schweizer Sicht: Zugelassen sind aktuell nur Android-User aus den USA und Japan.

Ob Nintendo den Test ausweitet, ist nicht bekannt. Europäischen Nutzern kann vielleicht ein VPN weiterhelfen. Das finale Spiel wird natürlich auch für iOS erscheinen.

Details zu «Mario Kart Tour», das bereits Anfang 2018 angekündigt wurde, sind nach wie vor geheim. Nintendo hat bislang keinen einzigen Screenshot veröffentlicht.

So oder so: Wenn «Mario Kart Tour» im Sommer für Android und iOS erscheint, dürften viele Handy-Displays akut in Gefahr sein ...

