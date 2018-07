Digital

Kriminelle versenden gefälschte Swisscom-E-Mails



Kriminelle versenden gefälschte Swisscom-Rechnungen per E-Mail – so erkennst du den Betrug

Eine neue Phishing-Welle grassiert in der Schweiz. Die Betrüger fälschen Swisscom-E-Mails, um an Passwörter, Kreditkartendaten etc. ihrer Opfer zu gelangen. Das Computer Emergency Response Team des Bundes schreibt auf Twitter:

«Achtung: Internet-Kriminelle versenden seit heute Morgen gefälschte Swisscom-Rechnungen. Den Link im E-Mail nicht anklicken! Melden Sie verdächtige E-Mails an reports@antiphishing.ch oder auf http://antiphishing.ch»

Wer in die Falle tappt, fängt sich vermutlich einen Trojaner ein, der Nutzerdaten wie Passwörter an die Kriminellen übermittelt. Da Swisscom seit Mittag Kenntnis von der Attacke hat, dürften die infizierten Webseiten, von welchen die Malware heruntergeladen wird, inzwischen gesperrt sein.

Der Betrug ist je nach E-Mail-Programm an verdächtigen Links wie diesem erkennbar:

Wer mit der Maus über den «Rechnung einsehen»-Button fährt, erkennt den Betrug. Der betrügerische Link wird im Browser am unteren Bildschirmrand angezeigt. In E-Mail-Apps auf Smartphones sind gefälschte Links oft nicht so einfach zu erkennen, da die Apps die eigentliche Adresse hinter einem Link verbergen.

Den Betrügern spielt bei Phishing-Mails immer mehr in die Hände, dass viele Schweizer inzwischen gewohnt sind, ihre Rechnungen per E-Mail zu erhalten und den Betrag natürlich überprüfen wollen. Swisscom-Konkurrent UPC beispielsweise verschickt Rechnungen auf Wunsch des Kunden per E-Mail-Anhang.

Fake oder echt: Erkennst du, ob diese E-Mail echt ist?

Bei diesem Beispiel einer per E-Mail verschickten Rechnung – ohne persönliche Anrede – handelt es sich um eine echte Rechnung von UPC. Dies wird aber erst beim Öffnen des angehängten PDFs ersichtlich. Bei einer von Kriminellen manipulierten PDF-Datei wäre man nun bereits in die Phishing-Falle getappt.



