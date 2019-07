Digital

Online-Sicherheit

Wie lautet dein Porno-Künstlername? Twitter-Thread lässt aufhorchen



bild: shutterstock/watson

So findest du deinen Porno-Künstlernamen – ein Online-Drama in 4 Akten

Twitter ist nicht nur das Sprachrohr narzisstischer Politiker. Dies zeigt ein aktueller Thread.

1. Akt:

Die Schnapsidee

2. Akt:

Das Internet reagiert begeistert

Bobo Klostergarten ist unterwegs, um eure Höschen zu stehlen. pic.twitter.com/c2WPK2upAL — Affen(nichtmehrganzso)kleines (@affenkleines) July 7, 2019

3. Akt:

Die (zu) späte Einsicht

Jetzt noch schnell Name des ersten Lehrers und den Mädchennamen der Mutter, bitte. pic.twitter.com/vBvCsgjHuJ — Jannik Havoc (@BridgingSuplex) July 8, 2019

4. Akt:

Wer nicht hören will ...

Der Ur-Tweet hat bislang über 2400 Likes erzielt und wurde zig-mal retweetet. Gelöscht wurden nur vereinzelte Reaktionen. Viele User sind sich sicher, dass es sich nicht um einen bösartigen Versuch gehandelt haben kann.

Genau genommen ist es kein Phishing, sondern Social Engineering. Und selbst wenn Standard-Sicherheitsfragen wie der Name des ersten Haustieres inzwischen bei den grossen Plattformen (Apple, Google, Microsoft) nicht mehr üblich sind, so zeigt das Vorgehen doch, dass Internet-User immer auf der Hut sein müssen. Man sollte bei Twitter, Facebook und Co. keine persönlichen Informationen preisgeben. Und man sollte auch von öffentlichen Social-Media-Umfragen und Ratespielen die Finger lassen und sie nicht weiterverbreiten.

Ganz wichtig: Smartphone- und PC-User sollten unbedingt die Zwei-Faktoren-Authentifizierung (2FA) einschalten, um ihr Gerät und ihre Daten abzusichern. Wer sich so schützt, kann man bei solchen Postings herzhaft mitlachen ...

PS: Am meisten Sicherheit bietet 2FA, wenn man fürs Anmelden eine Authentifizierungs-App verwendet. Wer sich hingegen einen Code an die eigene Handynummer senden lässt, muss mit Identitätsdiebstahl rechnen. Es kommt immer wieder vor, dass Kriminelle den Telefon-Support täuschen und dazu bringen, die hinterlegte Nummer zu ändern.

Quellen

(dsc)

Nordkoreas berüchtigte Hacker – so arbeitet die Lazarus Group Wenn das Internet ein Mensch wäre – in 10 fiesen Situationen Android, Windows, Sicherheitslücken und Malware Windows 7 nähert sich Support-Ende – ab 2020 wirds gefährlich Link zum Artikel Wer eine dieser 13 Apps installiert hat, hat ein Malware-Problem! Link zum Artikel Neue Malware-Welle erreicht die Schweiz – so wollen dich die Hacker übers Ohr hauen Link zum Artikel Swisscom warnt vor Fake-Rechnungen – es lauert ein Windows-Trojaner Link zum Artikel Porndroid: Diese Trojaner-App erpresst Android-Nutzer mit Kinderpornos Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter