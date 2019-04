Digital

Sony enthüllt Details der Playstation 5: 8K-Grafik, SSD und kompatibel mit PS4

Dass Sony an einer neuen Playstation arbeitet, ist ein offenes Geheimnis. Nun plaudern die Japaner erstmals aus dem Nähkästchen.

Die kommende Playstation 5 unterstützt 8K-Grafik, 3D-Audio, superschnelle SSDs – und sie ist kompatibel mit Playstation-4-Spielen. Dies hat Mark Cerny von Sony dem renommierten Tech-Magazin wired.com verraten. Im Gespräch stellt Cerny klar, dass die neue Konsole, anders als die PS4 Pro, kein Upgrade der PS4 sei, sondern eine neue Konsolen-Generation darstelle.



Die Playstation 5 verfüge demnach über neue Hardware, darunter eine Achtkern-CPU auf Basis der dritten Generation der Ryzen-Linie von AMD, die auf den neusten 7-nm-Chips basiert. In anderen Worten: Mit der neuen Hardware liefert die PS5 extrem realistische 8K-Grafik – sofern man zu den wenigen «Auserwählten» zählt, die bald einen 8K-Fernseher besitzen ...



Cerny, der für die Architektur der PS4 verantwortlich war, verspricht gar zum ersten Mal Raytracing-Grafik auf einer Spielkonsole. Stark vereinfacht gesagt macht Raytracing 3D-Computergrafik schöner – sehr viel schöner.

Die Raytracing-Technologie wird schon länger für visuelle Effekte in Blockbuster-Filmen genutzt. Mit Echtzeit-Raytracing sollen Lichteffekte, Schatten und Spiegelungen künftig auch in PS5-Games so real erscheinen, wie es bislang nur in teuren Filmproduktionen wie «Blade Runner 2049» zu sehen ist.



Die zweite wichtige Neuerung gegenüber der PS4: Die Festplatte wird durch einen viel schnelleren Solid-State-Drive (SSD) ersetzt, was die Ladezeiten massiv verbessern dürfte.



Spiele soll man weiterhin physisch kaufen können. Ob die PS5 Blu-ray-Discs oder ein anderes Medium unterstützt, verrät Sony noch nicht. Nebst den bisherigen PS4-Games soll auch die Virtual-Reality-Brille PSVR mit der neuen Playstation kompatibel sein.



Für weitere News müssen wir uns vermutlich noch eine Weile gedulden: Denn die Playstation 5 wird wahrscheinlich keinen Auftritt auf der Game-Messe E3 im Juni haben, da Sony in diesem Jahr die Show aussetzt. Dies nährt Spekulationen, dass die Japaner die fünfte Playstation-Generation an einem eigenen Event später im Jahr enthüllen könnten.



Die Entwicklung der PS5 ist offenbar weit fortgeschritten: Game-Entwickler sind laut Cerny bereits in Besitz von sogenannten Devkits, um Spiele für die neue Konsole zu programmieren. Ein Marktstart spätestens gegen Ende 2020, wie von einem Insider bereits Ende 2018 behauptet, bleibt somit weiter realistisch.



(oli)

