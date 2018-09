Die allererste Playstation kommt zurück – mit «Final Fantasy VII» und 19 weiteren Games

SCRJ-Goalie Nyffeler: «Mit Schönwetter-Eishockey werden wir keine Spiele gewinnen»

Nach einem Traumjahr mit Cupsieg und Aufstieg müssen die Rapperswil-Jona Lakers in der National League wohl wieder kleinere Brötchen backen. Einer der Schlüsselspieler ist Goalie Melvin Nyffeler.

In der vergangenen Saison gewannen die Lakers 57 von 73 Pflichtspielen, also fast 80 Prozent. Im Schweizer Cup liessen sie Lugano (3:0), Zug (5:1) und im Final Davos (7:2) keine Chance. «Am Tag X ist jeder Gegner in der Schweiz schlagbar, aber wir müssen es über mehrere Spiele zeigen», stellte Nyffeler klar. Genau das wird für die St. Galler die grosse Herausforderung sein, um die Playoffs oder zumindest den Ligaerhalt zu schaffen. Den Auftakt macht für die Lakers heute Abend das Cupspiel …