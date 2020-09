Digital

Promotion

Jetzt Tickets fürs Digital Festival gewinnen!



Bild: Digital Festival

Promotion

Das Digital Festival Zürich holt dich raus aus deiner Bubble

The winner shares it all: Wer morgen erfolgreicher sein will, teilt, was heute erfolgreich macht. Unter dem Motto «Open up» lassen wir Bubbles platzen und bringen die interessantesten Menschen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Technik zusammen und zelebrieren den Austausch in unserer legendären Festival-Atmosphäre.



Das willst du nicht verpassen? Dann halte dir die Tage vom 17. bis 20. September 2020 frei. Dein Background spielt keine Rolle. Egal ob du Hacker, Designer, Manager, Wissenschaftler, CEO eines KMU oder Konzerns bist, der Ausbruch aus der eigenen Bubble tut uns allen gut.

Bei der Digitalisierung handelt es sich nicht um eine Modeerscheinung, sondern um ein Thema, welches über den Fortbestand und den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens entscheiden wird. Manche Veränderungen sind unaufhaltsam, manche sind zwingend nötig. Digitalisierung und technologischer Wandel betrifft die meisten sowohl privat als auch beruflich und führt dazu, dass (unternehmerische) Ressourcen neu gedacht und zielführender eingesetzt werden müssen. Wie erkennen wir, welche Innovationen für unser Kerngeschäft entscheidend sind, welche produktiv nutzbar gemacht und monetarisiert werden können?

Das Digital Festival bietet dir hier ganz praktisch Hand mit Keynotes, Labs und Sessions von grossartigen Menschen, die sich mit Themen rumschlagen, die dich auch beschäftigen könnten: Ship the Sh*t! – wie bringe ich ein digitales Produkt schnell auf den Markt? Geht es zu schnell oder stimmt die Innovationsgeschwindigkeit? Wie nutze ich Schwarmintelligenz und agile Methoden für Innovationsmanagement?

Bild: Digital Festival, Keynotes

Diese Speaker zeigen's dir

Um sicherzugehen, dass du uns nach den vier Tagen voller Know-how wieder verlässt, haben wir Speaker*innen eingeladen, deren Wissen deine Transformation zum Erfolg pusht. Darum solltest du diese herausragenden Persönlichkeiten nicht verpassen.

Boryana Straubel, die Geschäftsführerin der Straubel-Stiftung, die sich leidenschaftlich für die Beschleunigung des Übergangs zu einer ökologisch nachhaltigeren Zukunft engagiert, Führungskräfte und innovative Projekte fördert, die sich auf die grundlegende Neugestaltung der Welt konzentrieren.

die Geschäftsführerin der Straubel-Stiftung, die sich leidenschaftlich für die Beschleunigung des Übergangs zu einer ökologisch nachhaltigeren Zukunft engagiert, Führungskräfte und innovative Projekte fördert, die sich auf die grundlegende Neugestaltung der Welt konzentrieren. Sebastian Gunningham, der 2018 als Co-Leiter zu WeWork stiess und zuvor bei Amazon, Apple und Oracle eng mit Persönlichkeiten wie Jeff Bezoz, Steve Jobs und Larry Ellison zusammenarbeitete.

der 2018 als Co-Leiter zu WeWork stiess und zuvor bei Amazon, Apple und Oracle eng mit Persönlichkeiten wie Jeff Bezoz, Steve Jobs und Larry Ellison zusammenarbeitete. Kai Renchen, Gründer und Geschäftsführer mehrerer Firmen und Digital-Junkie, der unheimlich verliebt in Technik und Digitales Management ist, dennoch stets den Menschen in den Vordergrund seines Handelns stellt (Eventsprache: DE).

Infos Alles rund um Programminhalte, Themen und Neuigkeiten gibt’s auf digitalfestival.ch und auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.

Und wenn du den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann kannst du das ganz unten auf der Festivalseite machen: digitalfestival.ch.



Bild: Digital Festival

Sichere dir eines der begehrten Tickets

Der Festivalpass kostet 890 Franken und öffnet dir alle Türen des Festivals. Eine Tageskarte gibt es bereits ab 390 Franken. Im Preis sind natürlich Lunch und Partys inbegriffen. Tickets kannst du über die offizielle Website bestellen.

Bild: Digital Festival

Gewinne 2 Tagespässe fürs Digital Festival 2020! Mach jetzt mit und sei am Freitag dem 18.09.2020 live dabei. Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wettbewerbe Abonnieren Abonnieren

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Abonniere unseren Newsletter